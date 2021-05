Platforma traci w sondażach. Zandberg wbija szpilę PO

Według najnowszego sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski najbliższe wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, a drugie miejsce zajęłaby Polska 2050.

Na trzecim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Na partię Borysa Budki chce głosować 15,1 proc. respondentów. To o 2 pkt. proc. mniej niż wcześniej. Z kolei Lewica notuje wzrost na poziomie 2,7 proc. Łącznie chce na nią głosować 10,4 proc. respondentów.

"Proponuję ochłonąć"

Do tych doniesień odniósł się polityk Lewicy Adrian Zandberg. "Od tygodnia słyszę w TV, że Lewica idzie na dno, bo poparła Fundusz Odbudowy. Po tygodniu brutalnego walenia w nas sondaż wygląda tak: Lewica: +2.7% KO: -2%" – napisał na Twitterze.

Poseł podkreśla, że większość wyborców opozycji popiera decyzje Lewicy. "Politykom, którzy mylą obraz medialny z Polską, proponuję ochłonąć" – dodaje.

Polacy popierają decyzję Sejmu

Przypomnijmy, że we wtorek wieczoremSejm przyjął projekt ustawyw sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest ona konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Aby sięgnąć po środki z FO, rząd musiał przygotowaćKrajowy Plan Odbudowy, który 3 maja przesłał do Komisji Europejskiej.

Wirtualna Polska opublikowała w środę wyniki badania przeprowadzonego przez United Survey. Pracownia poprosiła respondentów o ocenę decyzji Sejmu w sprawie Funduszu Odbudowy.

30,3 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", natomiast 36,9 proc. – "raczej dobrze". Na przeciwnym biegunie stoi zaledwie 11,6 proc. Polaków. Odpowiedzi "raczej źle" udzieliło 10,4 proc. ankietowanych, natomiast "zdecydowanie źle" – 1,2 proc.

Zdania w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy nie ma 21,2 proc. badanych.

