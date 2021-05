Co dalej z ustawą o Funduszu Odbudowy? Terlecki: Budka zapowiada odwet

Nie milkną echa wtorkowej decyzji posłów dotyczącej unijnego Funduszu Odbudowy. Zdecydowaną większością głosów Sejm wyraził zgodę na przyjęcie ustawy dotyczącej ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE. Za głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Dzięki zgodzie parlamentarzystów możliwe będzie uruchomienie środków z FO, które mają posłużyć do pobudzenia gospodarki dotkniętej kryzysem z powodu pandemii koronawirusa.

Podczas gdy politycy Koalicji Obywatelskiej i popierające ją środowiska atakują Lewicę za porozumienie, jakie w zeszłym tygodniu zawarła z rządem w sprawie FO, w Zjednoczonej Prawicy trwa debata nad decyzją Solidarnej Polski o głosowaniu przeciw Funduszowi oraz o trojgu posłów PiS, którzy w tej sprawie zagłosowali wspólnie z partią Zbigniewa Ziobry.

Obie sytuacje skomentował Ryszard Terlecki. Wicemarszałek Sejmu ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość zamierza tolerować próby podkreślania samodzielności przez polityków Solidarnej Polski "dopóki to nie zagraża jedności Zjednoczonej Prawicy". Czy zatem wyborcy koalicji rządowej powinni mieć powody do obaw?

– Wciąż jesteśmy spokojni o większość w Sejmie. Czasem rozmowy z naszymi koalicjantami są nerwowe, ale wszystko idzie do przodu – powiedział polityk w radiu WNET.

Wielkie zwycięstwo PiS

Terlecki ocenił również wtorkowe głosowanie nad FO. Jego zdaniem to wielkie zwycięstwo partii.

– Nastrój jest dobry, odnieśliśmy znaczące zwycięstwo, które przyniesie korzyści Polsce i Polakom – powiedział.

Teraz ustawa zostanie skierowana do Senatu. Politycy tej izby mają miesiąc na zajęcie się nią, chociaż politycy tej izby należący do PiS naciskają, aby Senat zajął się nią już podczas najbliższego posiedzenia. Kierownictwo partii Jarosława Kaczyńskiego zdaje sobie sprawę, że PO będzie próbowała przeforsować swoje poprawki do ustawy właśnie w Senacie, gdzie opozycja ma większość. Mówił o tym w czwartek Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS. W podobnym tonie wypowiadał się również Terlecki.

– Przed nami Senat. Budka, który dramatycznie przegrał batalię w Sejmie, zapowiada odwet – powiedział. – Zaskakujące były decyzje Platformy, która histerycznie nawoływała do odrzucenia tej ustawy, i która zapętliła się we własnych argumentach – dodał polityk.

Terlecki: Mamy swoje zdanie o Lewicy

Poseł odniósł się także do ataków na posłów Lewicy, którzy po osiągnięciu porozumienia w sprawie FO stali się obiektem ataków ze strony Koalicji Obywatelskiej.

– Jestem pozytywnie zaskoczony. Lewica zachowuje się racjonalnie. Widocznie doszła do wniosku, że awanturnictwo (...) nie przynosi efektów – ocenił Terlecki. Wspólne głosowanie oraz pogłoski o możliwej dalszej współpracy nie przekreślają jednak różnic dzielących oba ugrupowanie. Wicemarszałek Sejmu wyraźnie dał to do zrozumienia.

– Też mamy swoje zdanie o Lewicy i jej pomysłach (...) i go nie zmienimy, ale w konkretnych kwestiach dotyczących gospodarki i rozwoju Polski racjonalna jest współpraca – stwierdził.

Czytaj też:

Terlecki o "jednym z ważniejszych głosowań w tej kadencji". Mówi o "konsekwencjach" wobec nieposłusznych posłówCzytaj też:

Terlecki po spotkaniu z Lewicą: Platforma urządziła awanturę pod drzwiami