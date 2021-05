Senator PiS zapowiada: Nie poprę Funduszu Odbudowy

– Nie będzie mojego głosu, ponieważ uważam, że został popełniony błąd. Koszty tego nie będą dostrzegane od razu, ale w dłuższej perspektywie już tak. Nie przekonuje mnie argumentacja piewców, którzy twierdzą, że to jest wspaniałe – tłumaczył Jackowski na antenie Radia Plus.

Jackowski: PiS odeszło od własnego programu

Według niego Prawo i Sprawiedliwość odeszło od swojego programu wyborczego. – Zostało w nim zapisane, że jesteśmy zwolennikami Europy ojczyzn i negatywnie oceniamy perspektywę tworzenia superpaństwa europejskiego, które oznacza ograniczenie suwerenności Polski – powiedział.

– Krytyka naszych poprzedników polegała na tym, że byli wasalni wobec Brukseli, że my nie oddamy nawet guzika, że pilnujemy polskiej podmiotowości, nie zgodzimy się na eksperymenty ograniczające suwerenność. I nagle w lipcu oraz grudniu 2020 roku podjęto na szczytach UE decyzje, które ten wektor odwróciły o 180 stopni – ocenił Jackowski.

Jego zdaniem "za rządów Mateusza Morawieckiego dokonuje się milowy krok na drodze federalizacji Unii Europejskiej". – Bo czymże innym jest uwspólnotowienie długu i możliwość nakładania przez Komisję Europejską podatków na Polskę i Polaków? – pytał senator.

Sejm przegłosował Fundusz Odbudowy

We wtorek wieczorem Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest ona konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Aby sięgnąć po środki z FO, rząd musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy, który 3 maja przesłał do Komisji Europejskiej.

Według zapowiedzi marszałka Tomasza Grodzkiego Senat zajmie się ustawą ratyfikacyjną "najprawdopodobniej w maju".

