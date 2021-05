Dworczyk: PiS stało się obsesją polityków PO

Nie milkną echa decyzji posłów o zgodzie na unijny Fundusz Odbudowy. We wtorek wieczorem Sejm przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Za głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu.

Rządowi, mimo sprzeciwu Solidarnej Polski, udało się zbudować sejmową większość, która ratyfikowała FO. Negocjacje w tej sprawie toczyły się z politykami Lewicy, którzy w zamian za poparcie ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, zażądali uwzględnienia w Krajowym Planie Odbudowy ich 6 postulatów. Po uzgodnieniu porozumienia z rządem na posłów Lewicy spadła fala krytyki ze strony Koalicji Obywatelskiej i środowisk ją popierających.

"Obyło się bez kwiatów"

– Czy z Nowogrodzkiej wysłano już bukiet goździków do siedziby Lewicy na Złotej? – zapytał Michała Dworczyka w wywiadzie dla Wp.pl dziennikarz.

– Wtorkowe głosowanie w sprawie unijnego budżetu było dowodem na to, że pomimo bardzo wysokiej temperatury sporu politycznego czasami można porozumieć się ponad podziałami dla dobra Polski. Może zabrzmi to górnolotnie, ale są takie sprawy, dla których musimy wyjść poza bieżącą walkę polityczną. Niestety zdarza się to u nas bardzo rzadko – stwierdził szef KPRM. Następnie polityk zapewnił, że „obyło się bez kwiatów”.

Dworczyk stwierdził także, że jego zdaniem Platforma Obywatelska „ nie rozumie sensu głosowania”, które miało miejsce we wtorek.

– To głosowanie nie wyrażało poparcia dla PiS, ale odpowiadało na pytanie, czy chcesz, by Polska się dalej rozwijała – tłumaczył szef KPRM i dodał, że obecnie „politycy Platformy Obywatelskiej potrafią powiedzieć absolutnie wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę albo zaatakować Prawo i Sprawiedliwość, które, wygląda na to, stało się ich obsesją”.

Dworczyk zapewnił jednocześnie, że PiS nie wszedł w „sojusz” z Lewicą.

