Premier Morawiecki na Kongresie 590. Zapowiada inwestycyjną ofensywę

Szef rządu zabrał głos w trakcie trwającej piątej edycji Kongresu 590. W przemówieniu skierowanym do uczestników wydarzenia wskazał, że po największym kryzysie od niemal stu lat, nadszedł czas na ofensywę inwestycyjną.

"Gospodarka wkrótce odzyska wigor"

Premier wyraził stanowisko, że obok walki o życie i zdrowie obywateli, zadaniem państwa jest również wspieranie firm i obrona miejsc pracy. – Uratowaliśmy ponad pięć milionów miejsc pracy i dziś mamy najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej – powiedział.

– W efektywnej gospodarce każdy sektor ma swoją rolę do wypełnienia. Rolą rządu jest stwarzanie optymalnych warunków do prowadzenia biznesu i do inwestowania, ale też wspieranie dziedzin, bez których pomyślny rozwój kraju byłby niemożliwy – mówił Morawiecki.

Premier wyraził nadzieję, że "polska gospodarka wkrótce odzyska wigor i powróci na ścieżkę wzrostu po której kroczyła przed nadejściem pandemii".

"Polska 2030"

Hasło tegorocznego Kongresu 590 brzmi "Polska 2030". W ocenie szefa rządu droga do awansu gospodarczego Polski wiedzie przez Nowy Ład. – Dla mnie Polska 2030 to kraj po wdrożeniu Krajowego Programu Odbudowy, czyli polskiego Planu Marshalla, którego tym razem nikt nam nie odbierze. To także zrealizowany Nowy Ład, czyli polska droga do nowoczesności, dzięki której w końcu dogonimy najbardziej rozwinięte i zaawansowane gospodarki zachodnie –powiedział.

W tej wyliczance wymienił także Centralny Port Komunikacyjny i nazwał go symbolem cywilizacyjnego awansu, o jaki marzyło generacji Polaków. Szef rządu jednym tchem wymieniał także przekop Mierzei Wiślanej, Port w Gdyni i farmy wiatrowe na Bałtyku.

Kongres 590

Kongres 590 to coroczne wydarzenie gospodarcze, w którym biorą udział przedstawiciele polskiego biznesu, nauki, polityki i legislacji, a także goście z zagranicy. To miejsce wymiany myśli, poglądów i doświadczeń polskich przedsiębiorców, menedżerów, polityków, naukowców oraz ekspertów w zakresie ekonomii. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.

