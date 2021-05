"To demagogia". Wiceszef MSZ punktuje Grodzkiego

Marszałek Tomasz Grodzki przekazał, że Senat najprawdopodobniej zajmie się sprawą Funduszu Odbudowy jeszcze w maju. Polityk stwierdził, że w Senacie "w odróżnieniu od Sejmu, traktujemy naszych wyborców poważnie". Jego zdaniem tak ważna ustawa jak ta o ratyfikacji FO wymaga poważnej dyskusji.

– Zalecenia europejskie mówią, że to powinno być ratyfikowane do końca czerwca. Zapewniam, że będzie to zrobione dużo wcześniej, najprawdopodobniej w maju – mówił. Grodzki zapowiedział też dopracowanie ustawy.

Jabłoński: Wszystko można, ale...

"Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiada długie deliberacje nad ustawą ws. zgody na ratyfikację decyzji o zasobach własnych – i „nie wyklucza poprawek”. Krótki wątek o tym, dlaczego to demagogia" – tak wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński rozpoczyna serię tweetów, w której wskazuje, dlaczego izba nie może zmienić istoty ustawy, którą we wtorek przyjął Sejm.

Jabłoński przywołuje całą treść ustawy: "Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (Dz. Urz. UE L 424 z 15.12.2020, str. 1). Art. 2.Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia"

"I to tyle. Tak brzmi cała uchwalona przez Sejm ustawa. Nie jest to niczym dziwnym. Ustawy ratyfikacyjne zawsze właśnie tak wyglądają. Artykuł 1 – wyrażenie zgody na ratyfikację. Artykuł 2 – data wejścia w życie. Nie ma tam miejsca na żadne inne przepisy" – podkreśla wiceszef MSZ.

"Czy taką ustawę można „obładowywać” innymi przepisami, nanosić poprawki? Teoretycznie tak, ale w b. ograniczonym zakresie: można np. zmienić datę wejścia w życie, albo uzależnić ratyfikację od złożenia na poziomie międzynarodowym zastrzeżeń do umowy / oświadczeń interpretacyjnych" – wskazuje Paweł Jabłoński.

"Oddajmy głos prof. Safjanowi"

Dalej polityk przywołuje opinię prof. Marka Safjana.

"A zatem: Senat może ustawę odrzucić/opóźnić – nie może jej w żaden istotny sposób zmienić; Opowieści marszałka Senatu o konsultacjach, poprawkach = demagogia; wniosek wicemarszałka Marka Pęka o rozpatrzenie ustawy na najbliższym posiedzeniu jest słuszny i należy go uwzględnić" – podsumowuje Paweł Jabłoński.

