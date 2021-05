Kosiniak-Kamysz: Kaczyński może być szczęśliwy

Sejm poparł we wtorek ustawę ws. ratyfikacjizwiększenia zasobów własnych UE. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Ci ostatni to w ogromnej większości posłowie Koalicji Obywatelskiej. Jedynym posłem tego klubu, który zagłosował za przyjęciem Funduszu Odbudowy był Franciszek Sterczewski. Za ratyfikacją opowiedziało się ostatecznie Polskie Stronnictwo Ludowe, które wcześniej występowało wraz z klubem KO z wnioskiem o przełożenie głosowania w tej sprawie. Oba kluby domagały się też, aby Fundusz był przyjęty zgodnie z art. 90 Konstytucji RP, czyli większością 2/3 głosów.

"Solidarność została utracona"

Wyniki głosowania oraz zachowanie posłów Lewicy, którzy ws. Krajowego Planu Odbudowy porozumieli się z rządem komentował w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. W ocenie Władysława Kosiniaka-Kamysza decyzja Lewicy o samodzielnych negocjacjach z PiS zachwiała opozycyjną solidarnością.

– Niestety, solidarność została utracona i szkoda, bo wynegocjowalibyśmy dużo więcej niż to, co nam się udało i co się udało Lewicy. Mielibyśmy lepszy Krajowy Plan Odbudowy – powiedział szef Ludowców.

"Lewica popełniła błąd"

Kosiniak-Kamysz stwierdził ponadto, że zachowanie Lewicy jest na rękę politykom Zjednoczonej Prawicy, którzy dzięki temu "mogą spać spokojnie". Jego zdaniem, Lewica popełniła błąd, "dała satysfakcję prezesowi Kaczyńskiemu i prezes Kaczyński może być szczęśliwy". – Jeśli chodzi o danie satysfakcji Kaczyńskiemu i Ziobrze, to tak, to Lewica załatwiła – skwitował lider PSL.

Czym jest Fundusz Odbudowy?

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Fundusz ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy i przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). W ramach tego pakietu Polska otrzyma w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

