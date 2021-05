Rząd techniczny z udziałem Konfederacji? "Dementuję nieprawdziwe słowa"

Tezę taką postawił za pośrednictwem mediów społecznościowych dziennikarz Samuel Pereira.

"Dzień dobry. Wiecie, że politycy Konfederacji, którzy oburzają się na „sojusz PiS z Lewicą” - sami chcieli tworzyć rząd techniczny #BandaCzworga (hasło JKM) z PO, PSL, Lewicą i premierem Budką na czele. Nie wiecie? To już wiecie" – napisał na Twitterze szef portalu tvp.info.

"Nie jesteśmy zainteresowani"

Na post Pereiry zareagowali na Twitterze dwaj parlamentarzyści Konfederacji, Artur Dziambor i Krzysztof Bosak.

"Kilkadziesiąt razy mówiłem publicznie, że nie ma mowy bym zagłosował za jakimkolwiek rządem technicznym z Zandbergiem i innymi takimi" – napisał Artur Dziambor, dodając, że wielokrotnie wyśmiewał groteskowość pomysłu jakoby politycy tacy jak Grzegorz Braun czy Janusz Korwin-Mikke mogli poprzeć koalicję Konfederacji z Platformą Obywatelską.

Głos w sprawie zabrał również wiceprezes Ruchu Narodowego.

"Dementuję poniższe nieprawdziwe słowa. @KONFEDERACJA_ nigdy nie prowadziła z żadnymi partiami bandy czworga rozmów o współrządzeniu i nie jesteśmy zainteresowani prowadzeniem takich rozmów" – napisał Krzysztof Bosak.

"Teraz pomysł już nieaktualny, ale pod wybory taki powstał. Mówił o tym dziś Borys Budka, potwierdzają posłowie ze wszystkich klubów i kół" – odpowiedział Samuel Pereira.

"Pomysł powstał w Waszym obozie (u Gowina) już rok temu, ale żaden z polityków nie twierdzi, że rozmawiał o tym z @KONFEDERACJA_, a jeśli by tak powiedział to byłoby to kłamstwo" – ripostował polityk Konfederacji.

