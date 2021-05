Posłanka Polski 2050: Zjednoczona Prawica okazała się pokłóconą prawicą

Posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek w rozmowie z Adrianem Klarenbachem na antenie Polskiego Radia 24 odniosła się do wtorkowego posiedzenia Sejmu, podczas którego głosowano nad Funduszem Odbudowy.

"To się będzie długo odbijać echem"

Polityk podkreśliła, że jej ugrupowanie od początku zapowiadało, że opowie się za ratyfikacją ustawy. – Bo to są pieniądze dla całej Europy; są to też pieniądze dla Polaków, na które czekamy. I nie wyobrażamy sobie, żeby wetować unijne fundusze – wyjaśniła Hanna Gill-Piątek. Posłanka przyznała jednocześnie, że echa tego co w kwestii Funduszu Odbudowy wydarzyło się na opozycji, będą się jeszcze długo odbijać. Jej zdaniem, większy problem ma jednak koalicja rządząca.

– Jeszcze dłużej odbije się nawet nie echem, tylko czkawką to, jak bardzo podzielona jest w tej chwili tak zwana Zjednoczona Prawica, która okazała się pękniętą albo po prostu pokłóconą prawicą. Bo jedna dziesiąta obozu rządzącego z klubu PiS głosowała inaczej niż wskazywała rekomendacja klubu – stwierdziła Gill-Piątek.

Sejm za ratyfikacją Funduszu Odbudowy

Sejm poparł we wtorek ustawę ws. ratyfikacjizwiększenia zasobów własnych UE. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Ci ostatni to w ogromnej większości posłowie Koalicji Obywatelskiej. Jedynym posłem tego klubu, który zagłosował za przyjęciem Funduszu Odbudowy był Franciszek Sterczewski. Za ratyfikacją opowiedziało się ostatecznie Polskie Stronnictwo Ludowe, które wcześniej występowało wraz z klubem KO z wnioskiem o przełożenie głosowania w tej sprawie. Oba kluby domagały się też, aby Fundusz był przyjęty zgodnie z art. 90 Konstytucji RP, czyli większością 2/3 głosów.

