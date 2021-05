Bez maseczek w pomieszczeniach? Sutkowski: Za wcześnie

Od 15 maja nie będziemy musieli nosić maseczek na świeżym powietrzu. W czwartek powinno pojawić się rozporządzenie w tej sprawie.

Sutkowski: Są warunki

Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych wskazuje, że rozporządzenie pozwoli na zdjęcie maseczek na zewnątrz, ale tylko w określonych warunkach. – W momencie, kiedy nie będziemy mogli utrzymać 1,5-m dystansu, nadal będziemy musieli je nosić – przyznał Sutkowski w programie "Newsroom WP".

Ekspert podkreślił także, że jeszcze za wcześnie, by podejmować decyzję o zdjęciu obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. – Musimy brać pod uwagę wszystkie współczynniki, które mówią o zdecydowanie większej roli pomieszczeń zamkniętych w rozprzestrzenianiu się koronawirusa. To od kilku do 16-18 razy większa zakaźność. (…) Ten kontekst jest niezwykle istotny – dodał dr Sutkowski.

Koronawirus w Polsce

Mamy 6 431 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia poinformował, że nowe przypadki pochodzą z województw: śląskiego (1086), mazowieckiego (793), wielkopolskiego (753), dolnośląskiego (643), małopolskiego (481), łódzkiego (458), lubelskiego (354), pomorskiego (322), kujawsko-pomorskiego (321), zachodniopomorskiego (280), opolskiego (184), warmińsko-mazurskiego (180), świętokrzyskiego (172), lubuskiego (121), podkarpackiego (115), podlaskiego (112).

Z powodu COVID-19 zmarło 158 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 352 osoby.

