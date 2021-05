Budka: Czarzasty nie wytrzymał presji

Nie milkną echa wtorkowego głosowania nad ustawą ratyfikującą zwiększenie zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich UE jest konieczna do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy.

Budka krytykuje Czarzastego

– Nie mam wrogów po stronie opozycji. Ale gdyby pan Czarzasty przyjął taką strategię, jak ja przyjąłem w Rzeszowie, gdzie wyłoniliśmy wspólnego kandydata, gdzie opozycja mówiła jednym głosem, bylibyśmy dużo dalej. Niepotrzebne nie wytrzymał presji, niepotrzebnie poszedł poza plecami innych partnerów opozycji do Dworczyka, niepotrzebnie negocjował z ludźmi, którzy na co dzień kłamią – komentował szef PO na antenie Polsat News.

– Czarzasty popełnił duży błąd. Uważam, że to odbije się po dwóch, trzech tygodniach w notowaniu tej formacji. Będę przekonywał senatorów Lewicy do tego, by poparli dobre poprawki w Senacie. W Senacie ta współpraca układa się bardzo dobrze – wskazał Borys Budka.

PO rusza w Polskę

Polityk odniósł się też do słabych sondaży Platformy, którą wyprzedza Polska 2050. Budka zapowiedział, że PO rusza w teren.

– Jesteśmy w podobnej sytuacji jak w 2016 roku. Wówczas inne, nowe ugrupowanie bardzo nas wyprzedzało. Ale co wtedy wspólnie zrobiliśmy? O co prosił Grzegorz Schetyna? Mówił, musimy być jedną drużyną. Musimy pracować w terenie. Wtedy nie zastanawiałem się ja czy Rafał Trzaskowski nad kalkulacją, nad obalaniem przewodniczącego, nad tymi podszeptami, tylko wszyscy stanęliśmy w jednej drużynie. Ruszyliśmy w Polskę. I to obiecałem. W momencie kiedy skończą się restrykcje pandemiczne, będziemy w Polsce. Ja zacznę od najtrudniejszego dla nas powiatu, w Małopolsce, gdzie mieliśmy najmniejsze poparcie. Właśnie po to, by taką pracą u podstaw odwrócić ten trend – zapewnia lider PO.

