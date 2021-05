Nie milkną echa wtorkowego głosowania nad ustawą ratyfikującą zwiększenie zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich UE jest konieczna do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy.

Zandberg: To było piekielnie groźne

– Największą gwarancją demokracji, praworządności w Polsce jest to, że jesteśmy częścią silnie zintegrowanej Unii Europejskiej. Wysadzenie w powietrze w imię doraźnej gierki europejskiego Funduszu Odbudowy, granie w pokera przyszłością Polski w UE było piekielnie groźne. Nie było żadnej gwarancji, że Jarosław Kaczyński po raz kolejny poddawałby pod głosowanie europejski FO. Po drugie, ustawiłoby to opozycję w sytuacji, w której Kaczyński mógłby powiedzieć, żeby były setki miliardów dla Polski, a opozycja wysadziła to w powietrze – mówił polityk Lewicy Andrian Zandberg w TVN24.

Zandberg odniósł się także do krytyki kierowanej przez szefa klubu KO pod adresem Lewicy: – Myślę, że Czarkowi Tomczykowi dobrze by zrobiło, gdyby trochę ochłonął. Myślę, że agresja kierowana przeciwko partiom opozycyjnym ani jemu samemu, ani jego partii, ani jego formacji dobrze nie robi. To chyba widać. To nie jest tylko moje wrażenie. To coś, co widać z badań społecznych.

Budka krytykuje Czarzastego

– Nie mam wrogów po stronie opozycji. Ale gdyby pan Czarzasty przyjął taką strategię, jak ja przyjąłem w Rzeszowie, gdzie wyłoniliśmy wspólnego kandydata, gdzie opozycja mówiła jednym głosem, bylibyśmy dużo dalej. Niepotrzebne nie wytrzymał presji, niepotrzebnie poszedł poza plecami innych partnerów opozycji do Dworczyka, niepotrzebnie negocjował z ludźmi, którzy na co dzień kłamią – komentował szef PO na antenie Polsat News.

– Czarzasty popełnił duży błąd. Uważam, że to odbije się po dwóch, trzech tygodniach w notowaniu tej formacji. Będę przekonywał senatorów Lewicy do tego, by poparli dobre poprawki w Senacie. W Senacie ta współpraca układa się bardzo dobrze – wskazał Borys Budka.

