Fogiel o Jackowskim: Ma większą łączność z telewizjami niż z klubem PiS

W rozmowie w Jedynce Polskiego Radia Radosław Fogiel pytany był m.in. o obecną sytuację w Zjednoczonej Prawicy.

– Doszło do pewnego rozdźwięku, jako PiS swoje stanowisko przedstawialiśmy, trzymamy się go, naszej opinii nie zmieniamy, najważniejsze, że ratyfikacja ustawy o zasobach własnych UE znalazła większość – stwierdził. – Najważniejsze, żeby wszystkie ugrupowania tworzące Zjednoczoną Prawicę ciągle podtrzymywały te deklarację, która ostatnio jasno padła, że chcą współpracować, razem realizować program, by ciężko pracować nad reformami, a nie zajmować się same sobą – podkreślał.

Nowy Ład już niedługo

Fogiel dopytywany był również o, przełożoną w czasie z powodu trzeciej fali pandemii koronawirusa w Polsce, prezentację Nowego Ładu.

– Wszystko na to wskazuje, że trzecia fala już za nami, wracamy do stanu wcześniejszego, to jeszcze nie jest zwycięstwo z pandemią, ale zdecydowany spadek, więc możemy wrócić do prezentacji Nowego Ładu, mam nadzieję, jeszcze w tym miesiącu – odpowiedział.

Fogiel o Jackowskim

Poproszony o komentarz do słów senatora PiS Jana Marii Jackowskiego, który zapowiedział, że nie poprze w Senacie ratyfikacji Funduszu Odbudowy i krytykował przy tym Prawo i Sprawiedliwość, Fogiel stwierdził, że nie chciałby odnosić się do tych słów.

– Proszę zwolnić mnie z komentowania słów i postaw senatora Jackowskiego, który już od jakiegoś czasu zdaje się nie do końca odczuwać łączność z resztą klubu PiS, raczej interesuje go łączność z telewizjami informacyjnymi, to jego wybór – powiedział.

