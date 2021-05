Sprzęt do podsłuchiwania zamiast respiratorów? Tomczyk: Na co te pieniądze zostały wydane?

– To właśnie Agencja Wywiadu wprost wskazała Ministerstwu Zdrowia i spółkom Skarbu Państwa, że należy kupić respiratory od handlarza bronią. Te respiratory nigdy do Polski nie dotarły. Te pieniądze przepadły. Te pieniądze prawdopodobnie zostały wydane w wielkiej operacji specjalnej na coś zupełnie innego. Dzisiaj od rządu oczekujemy jasnej odpowiedzi na co te pieniądze zostały wydane. I czy to prawda, że zostały wydane na system, który miał posłużyć do podsłuchiwana polityków i polskich obywateli – mówił Cezary Tomczyk podczas konferencji prasowej.

– Składamy dzisiaj jedno zobowiązanie i jeden wniosek. Wniosek dot. natychmiastowego zwołania komisji ds. służb specjalnych, po to, żeby tę bulwersującą sprawę jak najszybciej wyjaśnić. Po to, żeby opinia publiczna mogła poznać szczegóły tej bulwersującej sprawy. Chcemy też, żeby raport NIK jak najszybciej stał się raportem jawnym – dodał.

Tomczyk: Rozpoczynamy prace nad nową ustawą antykorupcyjną

– W imieniu Koalicji Obywatelskiej chcę podjąć pewne zobowiązanie. Od dzisiaj rozpoczynamy prace nad nową ustawą antykorupcyjną. Ustawą, która zabezpieczy polskie państwo w przyszłości. Po to, żeby do takich sytuacji, jak w przypadku afer pisowskich więcej nie dochodziło. Polskie państwo jest głęboko zepsute. Instytucje państwa przestały działać – podkreślał Tomczyk.

– Dzisiaj jesteśmy w bardzo ważnym momencie. Momencie na określenie opozycyjności. Dzisiaj trzeba zadać sobie pytanie, kto chce być w koalicji zmiany, kto opowiada się za zmianą w Polsce. Ta zmiana w Polsce jest wyjątkowo potrzebna. Zarówno na poziomie działalności prokuratury, sądów, działalności polskiego rządu, służby zdrowia. Po to, żeby nigdy więcej w Polsce nie było tak jak teraz, gdzie nie ma normalnej telewizji publicznej, tylko jest telewizja partyjna. Gdzie nie ma normalnej prokuratury, tylko jest prokuratura Ziobry. Gdzie nie ma Trybunału Konstytucyjnego, tylko jest trybunał Julii Przyłębskiej – dodawał polityk.

