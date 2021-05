"Kłamstwo przeplatane megalomanią". Niedzielski komentuje zachowanie Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy podczas rozmowy w ramach panelu Atlantic Council z prezydentami innych miast opowiadał o swojej roli podczas kryzysu związanego z koronawirusem. Zdaniem Trzaskowskiego podczas drugiej i trzeciej fali pandemii prezydenci polskich miast wzięli sprawy w swoje ręce, ponieważ między władzami lokalnymi a centralnymi miały miejsce "napięcia oraz współzawodnictwo".

Na wypowiedź prezydenta Warszawy zareagował minister zdrowia Adam Niedzielski w gorzkim wpisie w mediach społecznościowych.

Działania samorządu

– Na początku był chaos i rozumieliśmy to, bo wszyscy byli przytłoczeni. Zdecydowaliśmy więc, że będziemy robić wszystko zgodnie z tym, co robił rząd. Powtarzaliśmy to, co nam zalecali, bo to rząd centralny jest odpowiedzialny w sytuacji kryzysowej i to on ma wszelkie informacje pod ręką. Ale później podczas drugiej i trzeciej fali postanowiliśmy, że weźmiemy odpowiedzialność w swoje ręce – zaczął swoją wypowiedź Rafał Trzaskowski.

Zdaniem prezydenta stolicy działania rządu były chaotyczne, dlatego władze samorządowe postanowiły same organizować sprzęt oraz specjalistów.

– Ja sam jestem odpowiedzialny za jedenaście szpitali. Zaczęliśmy kupować wyposażenie, respiratory. Teraz szczególnie ważne są szczepienia, więc organizujemy swoje lokalizacje, stadiony, gdzie możemy szczepić ludzi. Organizujemy także własnych ekspertów, ponieważ, delikatnie mówiąc, byliśmy nieco zaskoczeni tym, z jakim chaosem spotkaliśmy się na poziomie krajowym – mówił dalej, podkreślając swoje działania w walce z pandemią koronawirusa.

– Staraliśmy się reagować na to, co mówili nam ludzie na miejscu, w szczególności nasi specjaliści zajmujący się szpitalami, ale również przedsiębiorcy. Ludzie, którzy zadawali nam pytania, jak stosować niektóre restrykcje. Postanowiliśmy, że zajmiemy sie tym sami. Chcieliśmy być szybsi na miejscu niż rząd. I tak robiliśmy podczas tego kryzysu – powiedziała prezydent Warszawy.

Niedzielski: Brak słów

Na wypowiedź Trzaskowskiego postanowił zareagować minister zdrowia. Adam Niedzielski był zaskoczony słowami prezydenta Warszawy. Przypomniał o jego nieudolności w sprawie Szpitala Południowego.

"Czasem brak jest słów by skomentować kłamstwo przeplatane megalomanią. Prezydent @trzaskowski_ w kilka tygodni zdołał choćby wyprzeć z pamięci swoją nieudolność w Szpitalu Południowym" – napisał na Twitterze Niedzielski.

