Biejat: To nowy poziom integracji, za którym pójdzie integracja na innych poziomach

Sejm poparł we wtorek ustawę ws. ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE. Za ratyfikacją opowiedziała się zdecydowana większość członków klubu PiS (211). Lewica również poparła projekt. Teraz ustawa trafi do Senatu. Najbliższe posiedzenie izby zostało zaplanowane na 12-14 maja.

"Krok ku federalizacji"

Podczas poprzedzającej głosowanie dyskusji sejmowej, poseł Lewicy i jeden z liderów partii Razem Adrian Zandberg mówił o kroku ku federalizacji i potrzebie pogłębiania integracji w ramach Unii Europejskiej.

O słowa partyjnego kolegi Łukasz Jankowski pytał na antenie Radia Wnet posłankę Magdalenę Biejat. Reprezentantka partii Razem wymieniła pozytywne w jej ocenie aspekty przyjęcia przez Polskę Funduszu Odbudowy.

– Szczególnie cieszy nas, że Unia Europejska przestaje być tylko Unią wspólnych interesów handlowych, a staje się tworem, który myśli również o prawach socjalnych i pracowniczych. W Unii jest teraz na tapecie chociażby dyrektywa o płacy minimalnej, która powinna zostać wprowadzona. Niestety PiS z jakiegoś powodu nie chce jej poprzeć – powiedziała Biejat. – To jest dyrektywa mówiąca o tym, że powinien być taki sam odsetek średniej płacy we wszystkich krajach UE po to, żeby wyrównywać poziom życia – tłumaczyła.

– To jest ten wspólny ogromny budżet, wspólny dług, wspólne obligacje. To jest również nowy poziom integracji europejskiej, za którym na pewno pójdzie integracja na innych poziomach. To jest odpowiedź na wątpliwości i obawy osób, które mówią o praworządności – kontynuowała polityk.

"Potrzeba większej integracji"

Pytana, czy popiera większą integrację Polski z Unią Europejską, posłanka partii Razem wskazała, że stanowisko partii Razem jest w tej kwestii konsekwentne i nie uległo zmianie.

– Od samego początku, od momentu, kiedy startowaliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mówiliśmy jasno, że Polska potrzebuje większej integracji z Unią Europejską. W dobie globalizacji, podczas gdy coraz większą rolę odgrywają z jednej strony Chiny, z drugiej wielkie korporacje, Polska sama na arenie międzynarodowej sobie nie poradzi. Potrzebuje wsparcia i zacieśnionej współpracy – mówiła Biejat, dodając, że jednym z oczekiwanych przez jej formację rozwiązań jest wspólny podatek cyfrowy, który powinien zostać nałożony na korporacje takie jak Facebook, Amazon czy Google.

Czytaj też:

Unijne podatki. Wróblewski: Zwolennicy federalizacji są bardzo podekscytowaniCzytaj też:

Zandberg: To było piekielnie groźne