"Będą trwać!". Dziambor komentuje sprawę Janowskiej

Sejm poparł we wtorek ustawę ws. ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE. Za projektem głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z przewidywaniami i wcześniejszymi zapowiedziami obóz rządzący nie głosował w tej sprawie jednomyślnie. Podczas gdy Porozumienie poparło projekt, Solidarna Polska była przeciwko.

"Baju baju dla frajerów"

Przeciw ustawie zagłosował też poseł Sławomir Zawiślak oraz posłanki Anna Maria Siarkowska i Małgorzata Janowska z PiS. W piątek Janowska zamieściła w mediach społecznościowych niepokojącą wiadomość, która nie umknęła uwadze opinii publicznej.

"W dniu dzisiejszym dostałam informację, ze za walkę o suwerenność energetyczną polski i głosowanie nie z linią partii w sprawie FO zostanie ukarana moja rodzina. Czy tak powinien wyglądać dialog parlamentarny?" – napisała posłanka klubu PiS.

Do sprawy odniósł się poseł Artur Dziambor.

"Oto co mają do stracenia posłowie, którzy pomyślą o tym by sprzeciwić się linii partii matki. Dlatego twierdzę, że żadnego rozłamu nie będzie, a dyskusja o wcześniejszych wyborach to, jak to mówił klasyk, baju baju dla frajerów" – napisał na Twitterze. "Będą trwać! A że to mafia jest to chyba widać" – dodał polityk Konfederacji.

"Wiadomość z centrali partyjnej"

O szczegóły sprawy zwrócił się do Jankowskiej serwis Interia. Janowska przyznała, że nie wie w jaki sposób miałaby wyglądać zemsta na jej rodzinie, ponieważ mąż jest informatykiem, a dzieci chodzą do liceum.

Posłanka zdradziła, że informację o tej karze uzyskała od "osoby dobrze poinformowanej". "Najprawdopodobniej pochodzi z samej centrali partyjnej przy ul. Nowogrodzkiej" – czytamy. Miała to być "poufna informacja".

Z ustaleń Interii wynika jednak, że PiS ma rzeczywiście możliwość zaszkodzenia mężowi Janowskiej. Pracuje on bowiem od 14 lat w spółce BESTGUM POLSKA sp. z o. o., której udziały w 100 proc. należą do PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zarówno Karol Karski, jak i Radosław Fogiel pytani o te doniesienia oświadczyli, że nie mają na ten temat żadnej wiedzy. – Widziałem tweeta pani poseł, ale nie mam zielonego pojęcia, do czego się odnosi – oświadczył wicerzecznik PiS.

