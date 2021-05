Kukiz o Nowym Ładzie: Jestem umówiony z partią władzy

W Radiu ZET Paweł Kukiz dopytywany był o Nowy Polski Ład.

– Mam nadzieję, że w tym tygodniu dowiem się więcej, poznam więcej szczegółów. Jestem umówiony partią władzy na prezentację tego programu, taką bardziej szczegółową. Prywatna? Nie do końca prywatna, bo będę ze swoimi posłami na tej prezentacji – stwierdził polityk.

Jak zaznaczył, chce sprawdzić, czy program pokrywa się z medialnymi doniesieniami na jego temat.

– Nowy Ład jak na razie, z tego co wiemy, jest to taki plan przede wszystkim gospodarczo-społeczny. Natomiast my chcielibyśmy, by w końcu ta moja walka, zmiany ustrojowe, zmiany podstaw funkcjonowania państwa, mogły zaistnieć. Mówię tutaj o ordynacji wyborczej, o zmianie ordynacji wyborczej, o zwiększeniu roli referendów, o zdigitalizowaniu procesu zbierania podpisów przy obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, o sędziach pokoju oczywiście i o ustawie antykorupcyjnej. Na razie nic się nie znalazło w Nowym Ładzie. Żeby w ogóle dyskutować o tym, czy taki pomysł z aneksem, z suplementem do Nowego Ładu jest dobrym pomysłem, najpierw muszę znać więcej szczegółów – mówił dalej.

Nowy Polski Ład

Od wielu tygodni Mateusz Morawiecki zapowiada projekt społeczno-gospodarczy określany mianem "Nowego Polskiego Ładu", który ma pomóc państwu polskiemu podnieść się po zapaści wywołanej pandemią koronawirusa. Wciąż jednak nie wiadomo na czym dokładnie ma polegać ten wielki projekt, gdyż środowisko premiera i PiS strzeże szczegółów.

Jakiś czas temu serwis OKO.press informował, że w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł.

Na początku kwietnia ustalenia ws. "Nowego Ładu" opublikował "Dziennik Gazeta Prawna". Dziennikarze tego tytułu potwierdzili wcześniejsze doniesienia, pisząc o czekającej nas rewolucji podatkowej.

Czytaj też:

Bosak: Koalicja rządząca jest stabilna. Rząd tymczasowy to nieporozumienieCzytaj też:

Fogiel o Jackowskim: Ma większą łączność z telewizjami niż z klubem PiS