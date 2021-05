Bodnar: Jestem realistą. Władza zrobi wszystko, żeby utrzymać status quo

– Jestem realistą. Wiem, że władze polskie będą dalej robiły wszystko, co się da, byle tylko utrzymać status quo i byle nie zawracać reform wymiaru sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego. Będą robić wszystko, co się da, byle tylko Trybunał dalej służył interesom rządzącym – ocenił w TVN24 Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

– Będę cały czas konsekwentnie przedstawiał wnioski o wyłączenie osób, które nie są sędziami Trybunału, a orzekają. Te wnioski będę konsekwentnie przedstawiał Trybunałowi, ale to nie znaczy, że Trybunał będzie te wnioski uwzględniał. Najpewniej Trybunał będzie stosował taką samą praktykę – dodawał.

Bodnar: Prezydent Duda dotąd nie miał z tym kłopotu

We wtorek odbyła się konferencja prezydenta Andrzeja Dudy i prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, która rozpoczęła oficjalną wizytę w Polsce. Prezydent Polski został zapytany przez estońskiego dziennikarza o wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Bodnar ostrzegał UE, że jeśli ta "nie będzie działać bardziej zdecydowanie to Polska będzie schodziła ze ścieżki demokracji".

Andrzej Duda nie uchylił się od odpowiedzi. – Jeżeli dzisiaj Rzecznik Praw Obywatelskich wybrany dwie kadencję temu przez parlament RP wygłasza wobec wspólnoty międzynarodowej opinie na temat swojego kraju niepoparte żadnymi obiektywnymi faktami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a stanowią jakieś element walki politycznej, (...) to muszę powiedzieć, że mam wątpliwości co do jego rzeczywistych kwalifikacji do tego, aby kiedykolwiek tą funkcję mógł pełnić – powiedział prezydent.

Bodnar w TVN24 odniósł się do słów prezydenta.

– Wydaje mi się, że przez wiele lat pan prezydent nie miał większego kłopotu z tym, że jestem Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Co do moich wypowiedzi, mogę wszystko jeden do jednego powtórzyć. Jeżeli chodzi o przesuwanie się w kierunku niedemokratycznym, absolutnie tak się dzieje, zarówno w kontekście presji na sądy, na niezależnych prokuratorów czy media i ich funkcjonowanie – podkreślił.

