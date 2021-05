Wiceminister: Paszport covidowy bardzo pomoże polskiej turystyce

– Czekamy na rozwiązanie europejskie roboczo nazywane paszportem covidowym, choć lepszą nazwą jest wzajemne uznawanie szczepień i informacji, które pozwalają na podróżowanie. Taką dyskusję na szczeblu europejskim rozpoczną minister turystyki Grecji Harry Theocharis. W naszym przekonaniu jest to najlepszy tryb działania, aby ogólnoeuropejskie przepisy i dokument elektroniczny pozwalał na podróżowanie – przekonywał na antenie Radia Kraków Gut-Mostowy.

Dokument ma być gotowy 15 czerwca

Jego zdaniem dużym beneficjentem takiego ogólnoeuropejskiego dokumentu ułatwiającego podróżowanie będzie Polska.

– Ten dokument ma być gotowy 15 czerwca, dlatego liczymy, że od drugiej połowy czerwca turystyka powinna na skalę europejską bardzo się ożywić i czekamy na to – podkreślił wiceminister.

Dodał, że Kraków jak również regiony nadmorskie polskiego wybrzeża, będą dużym beneficjentem takiego dokumentu, bo około 1/3 przychodów w polskiej turystyce to przychody od turystów zagranicznych.

Gut-Mostowy powiedział również, że trwają prace nad rozwiązaniami ogólnoeuropejskimi, aby dofinansowywać turystom wykonywanie testów. Przekonywał, że takie rozwiązania są postulowane przez wiele i apelowała o nie również polska branża turystyczna. – Uważamy, że to mogłoby być słuszne rozwiązanie – przekonywał na antenie Radia Kraków wiceminister Gut-Mostowy.

Szefowa KE zabrała głos

– Możemy realistycznie przyjmować, że porozumienie polityczne (dotyczące paszportów szczepień - red.) będzie osiągnięte do końca tego miesiąca. Pozwoli to na uruchomienie systemu, tak by ludzie mogli dysponować niepodrabialnym dowodem zaszczepienia lub negatywnego wyniku testu (...) lub obecności przeciwciał – oświadczyła szefowa KE Ursula von der Leyen, na konferencji prasowej w Porto, po zakończeniu nieformalnego szczytu UE.

– Prace techniczne i prawne trwają, tak że system powinien działać w czerwcu – dodała.

Przypomnijmy, 29 kwietnia Parlament Europejski dał zielone światło ws. unijnych certyfikatów szczepień na COVID-19. Dokument, który może mieć formę cyfrową lub papierową, będzie poświadczał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub uzyskała niedawno negatywny wynik testu albo wyleczyła się z infekcji.

