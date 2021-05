Będą kolejne udogodnienia dla niepełnosprawnych w programie szczepień? Wdówik: Mocno naciskam

Od poniedziałku osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami mają pierwszeństwo w powszechnych punktach szczepień przeciw COVID-19, nie muszą się wcześniej zapisywać na konkretny termin.

Wiceminister rodziny Paweł Wdówik pytany w Polskim Radiu 24 o objęcie podobnym przywilejem innych grup osób z niepełnosprawnościami odparł, że pytanie nie powinno być kierowane do niego.

Szczepienia osób z niepełnosprawnością

– Ponieważ ja od początku występowałem, żeby osoby niepełnosprawne były grupą priorytetową - tych grup priorytetowych było X z różnych kluczy. Osoby niepełnosprawne mimo tego, że mamy ewidencję w postaci badań brytyjskich, amerykańskich, wskazującą na wielokrotnie wyższe ryzyko związane z zakażeniem i potem śmiercią w covidzie - nie zostały uwzględnione – zauważył wiceminister.

Dopytywany, kiedy można spodziewać się zmiany w tej kwestii Wdówik podkreślił, że "mocno naciska" na to, żeby szczepienie bezkolejkowe było zaoferowane także osobom z umiarkowanym stopnień niepełnosprawności. Jak dodał, na ostatnim spotkaniu w gronie osób decydujących o przebiegu szczepienie postanowiono, że po tygodniu szczepień w takiej formule, jaka jest teraz będzie ewentualnie decyzja dotycząca osób z umiarkowaną niepełnosprawnością.

Wiceminister rodziny pytany był też o to, jak w praktyce będą wyglądały szczepienia osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które są dostępne od poniedziałku.

– Osoba z niepełnosprawnością powinna ze sobą zabrać orzeczenie o niepełnosprawności, w którym wyraźnie jest potwierdzone, że jest to stopień znaczny - bez tego ani rusz – podkreślił.

– Na podstawie tylko i wyłącznie tego orzeczenia osoba niepełnosprawna oraz jej opiekun mogą zostać zaszczepieni bez kolejki, czyli są przyjmowani, przeprowadzany jest z nimi wywiad, wypełniane dokumenty, (wykonywane - PAP) odpowiednie badania i szczepienie – dodał Wdówik.

Szczepienia bez kolejki

Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami od 10 maja mają możliwość zaszczepienia się w punktach szczepień powszechnych bez konieczności wcześniejszego umówienia się, czy to za pośrednictwem infolinii, czy elektronicznego formularza. Wystarczy, że przyjadą do punktu szczepień powszechnych. Po zarejestrowaniu się oraz zakwalifikowaniu do szczepienia będą mogły od razu otrzymać zastrzyk.

Dodatkowo szczepienia będą mogły odbywać się też m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej czy centrach i klubach integracji społecznej.

Chodzi o ułatwienie dostępu do szczepień dla osób, które ze względu na niepełnosprawność mogłyby mieć problem z dotarciem do punktu szczepień. Będą mogły z nich skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie oraz pracownicy tych placówek.

Proces zbierania zgłoszeń do szczepień powinien zorganizować kierownik podmiotu, którego uczestnicy wyrazili chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19.

