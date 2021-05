Arłukowicz: Dlatego stoję twardo u boku Borysa Budki

Były minister zdrowia, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej był gościem Marcina Zaborskiego w popołudniowej audycji RMF FM. Jednym z tematów rozmowy była sytuacja w Platformie Obywatelskiej. Zdaniem Bartosza Arłukowicza, jego ugrupowanie musi skupić się obecnie na budowaniu własnej tożsamości, musi być silnym partnerem na opozycji.

"Musimy twardo określić rolę Platformy Obywatelskiej"

– To, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia czy dwóch - myślę tutaj o losach liderów lewicy - zmienia polską scenę, także polską opozycję – ocenił.

Poseł KO podkreślał, Platforma Obywatelska jest dużą i silną partią. – Zawsze będę stał po stronie ludzi, którzy naszą partię wspierają, z którymi jesteśmy od 20 lat. To jest partia, w której jest wiele tysięcy ludzi, która ma radnych, samorządowców. Ludzi, którzy nas wspierają zupełnie anonimowo, dlatego że chcą to robić. Dlatego stoję twardo u boku Borysa Budki i uważam, że to jest ten moment, w którym wszyscy musimy się skonsolidować i wszyscy musimy twardo określić rolę Platformy Obywatelskiej – tłumaczył.

"Jestem człowiekiem PO z krwi i kości"

Dziennikarz zapytał Arłukowicza, dlaczego więc podpisał się pod listem grupy polityków domagających się zmian w PO.

– Jak się ludzie czymś martwią i mają prośbę, żebyśmy porozmawiali to trzeba po prostu z nimi stanąć. Ja tak to potraktowałem. Stanąłem razem z ludźmi, którzy mają wątpliwości, chcą porozmawiać – wyjaśnił i dodał: "Jestem razem z nimi, dlatego że jestem człowiekiem Platformy Obywatelskiej, mimo że nie jestem od początku członkiem PO, to jestem takim człowiekiem Platformy Obywatelskiej z krwi i kości".

