Budka broni Balcerowicza. Mocna odpowiedź Jakubiaka

Leszek Balcerowicz od samego początku przemian społeczno-gospodarczych w Polsce wzbudza kontrowersje. Wszystko za sprawą swoich decyzji, które podjął jako minister finansów we wczesnych latach 90. Reformy Balcerowicza zmieniły polską gospodarkę z centralnie planowanej na rynkową, ale spowodowały także upadek wielu przedsiębiorstw oraz znaczny wzrost bezrobocia.

W ostatnim czasie działacze Młodej Lewicy zszokowali komentatorów życia społeczno-politycznego porównaniem Leszka Balcerowicza do niemieckiego zbrodniarza z obozu Auschwitz - Birnenau, dr. Mengele. Sam ekonomista nie stroni od mocnych stwierdzeń, tak jak w przypadku wpisu jednego z użytkowników Twittera o chęci "dokopania" publicyście Jackowi Żakowskiemu, który Balcerowicz pochwalił.

Z tych powodów były szef NBP stale znajduje się w ogniu krytyki. Część polityków, na czele z Koalicją Obywatelską, broni jednak dokonań Balcerowicza oraz jego nieustannej krytyki pod adresem rządu Zjednoczonej Prawicy. Tym razem Balcerowicz doczekał się obrony ze strony Borysa Budki, co wywołało zdecydowaną reakcję Marka Jakubiaka.

Budka broni Balcerowicza

W swoim wpisie na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej stwierdza, że tylko dzięki odwadze Balcerowicza i Mazowieckiego, Polacy mogą teraz komentować wypowiedzi tego pierwszego bez obaw o polityczną cenzurę.

"Tym, którzy w 2021 roku krytykują @LBalcerowicz przypomnę tylko, że mogą to robić, ponieważ on i T. Mazowiecki mieli kiedyś odwagę przeprowadzić Polskę od komunizmu do demokracji...Gdyby nie ich reformy, dzisiejsi „rewolucjoniści” sojowe latte znaliby tylko z zagranicznych filmów" – napisał Budka.

twitter

Wpis polityka spotkał się z wieloma komentarzami innych użytkowników platformy. Duża część z nich wskazywała, że Balcerowicz nie miał zbyt wiele wspólnego z wprowadzaniem w Polsce demokracji po 1989 roku, ponieważ zajmował się reformami gospodarczymi, a nie ustrojowymi.

Do krytyki zarówno Budki jak i Balcerowicza dołączył na antenie TVP Info Marek Jakubiak.

Jakubiak: "Cudotwórca" Balcerowicz

Polityk przypomniał, że były minister finansów jest odpowiedzialny za sprzedaż lub upadek wielu polskich przedsiębiorstw, które nie przeżyły "terapii szokowej" związanej z reformami Balcerowicza.

– Przede wszystkim Balcerowicz musi odejść, a on nie chce odjeść – zaczął Jakubiak. – Przypomnę tylko panu Budce, że właśnie za Balcerowicza i trochę wcześniej oraz później, sprzedano polską gospodarkę, oczywiście trochę zapóźnioną. Sprzedano wszystkie znaki towarowe i pozostały same długi. To jest dopiero cud gospodarczy, sprzedać wszystko i pozostać z długami – powiedział Jakubiak.

– Jeśli chodzi o ustawę o podatku VAT, "zamordowanie" ustawy Wilczka, mamy właśnie ich autorów. Jak mogę nie pić kawy latte, ale wolałbym, żeby Wytwórnia Samochodów Osobowych trwała do dnia dzisiejszego, a nie [została - przyp. red.] zamknięta na cztery spusty – dodał były kandydat na prezydenta RP.

Czytaj też:

Jakubiak: Przed Gowinem i Ziobrą wielka odpowiedzialnośćCzytaj też:

Jakubiak bezlitosny dla Hołowni. "Powiem to takim językiem, może zrozumie"