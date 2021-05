Pęk: Złożę wniosek o poszerzenie obrad Senatu

W ubiegły wtorek Sejm poparł ustawę ws. ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Ci ostatni to w ogromnej większości posłowie Koalicji Obywatelskiej. Jedynym posłem tego klubu, który zagłosował za przyjęciem Funduszu Odbudowy był Franciszek Sterczewski. Za ratyfikacją opowiedziało się ostatecznie Polskie Stronnictwo Ludowe, które wcześniej występowało wraz z klubem KO z wnioskiem o przełożenie głosowania w tej sprawie. Oba kluby domagały się też, aby Fundusz był przyjęty zgodnie z art. 90 Konstytucji RP, czyli większością 2/3 głosów.

Teraz ustawą zajmie się Senat. Jak jednak poinformował w poniedziałek marszałek tej izby, prawdopodobnie nie dojdzie do tego na najbliższym posiedzeniu. Tomasz Grodzki wyjaśnił, że "porządek posiedzenia, które zaczyna się 12 maja, jest już wypełniony". Według niego, Senat ma na rozpatrzenie tej ustawy 30 dni. Wiadomo, że Senat zgłosi do niej poprawki.

Pęk: Nie znamy tych poprawek

Marek Pęk pytany w Sejmie o poprawki opozycji do ustawy ratyfikacyjnej Fundusz Odbudowy, stwierdził, że "z tego, co się orientuje, to dzisiejsze posiedzenie komisji nie będzie dotyczyło bezpośrednio prac nad ustawą ratyfikacyjną".

– Nie znamy tych poprawek, poza tym z tego, co się orientuję, to dzisiejsze posiedzenie komisji nie będzie dotyczyło bezpośrednio prac nad ustawą ratyfikacyjną. To jest jakieś jeszcze na innym poziomie zajmowanie się nie wiem czym tak naprawdę. Krajowym Planem Odbudowy czy Funduszem Odbudowy. To jest taka beletrystyka senacka, do której jestem przyzwyczajony – stwierdził polityk.

Będzie wniosek o poszerzenie porządku obrad Senatu

– Jak państwo wiecie, już kilkakrotnie jako wicemarszałek Senatu reprezentujący klub PIS, apelowałem do marszałka Grodzkiego, do większości senackiej, aby Senat zajął się tą ratyfikacją już na najbliższym posiedzeniu Senatu. Będę jeszcze o to apelował jutro na konwencie seniorów, złożę stosowny wniosek po rozpoczęciu obrad, o poszerzenie porządku obrad – poinformował polityk.

