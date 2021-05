Elektrownia atomowa w Polsce. Naimski: Faza ostatecznych przygotowań

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej był gościem Magdaleny Uchaniuk na antenie Radia Wnet, gdzie komentował między innymi kwestię Krajowego Planu Odbudowy w kontekście zagadnień energetycznych. Podkreślił, że kładziony jest nacisk by zgłaszane programy były dopasowane do specyficznych potrzeb polskiego sektora energetycznego, bez względu na obowiązujące w Europie strategie i trendy.

Naimski: Potrzeba elektrowni gazowych

Ekspert wskazał, że Polska musi maksymalnie szybko budować elektrownie gazowe. – Jeżeli będziemy rezygnowali sukcesywnie z niektórych elektrowni węglowych, a tak będzie, to musimy je czymś szybko zastępować. Elektrownie gazowe buduje się dość szybko – zaznaczył.

Kolejny wątek rozmowy dotyczył prowadzonej przez Unię Europejską polityki Nowego Zielonego Ładu. W ocenie eksperta w tej kwestii polskie dążenia energetyczne wpisują się w strategię unijną. – Jeżeli chodzi o sektor energetyczny, to w naszym planie uwzględnia się te elementy (…), które mieszczą się w unijnej strategii zielonego programu, bo takie ograniczenia zostały nałożone na fundusz – tłumaczył Naimski.

Elektrownia atomowa

Pytany o stan prac nad polską elektrownią atomową, wskazał, że jesteśmy jest już na ostatniej prostej. – Jesteśmy na etapie sformułowania oferty dla naszego rządu przez stronę amerykańską. Szukamy partnera dla 20-letniego programu, w ramach którego planujemy budowę 6 reaktorów w tym okresie. Pierwszy z nich będzie czynny w 2033 roku – powiedział ekspert.

Naimski podsumował, że w zakresie elektrowni weszliśmy od reorganizacji do fazy praktycznych przygotowań, a ostateczne decyzje co do wyboru partnera zostaną podjęte w przyszłym roku.

Czytaj też:

Ostrzeżenie na stronie Białoruskiej Elektrowni Jądrowej