Schetyna na czele PO? Polityk odpowiada

Jeden z założycieli i były przewodniczący Platformy Obywatelskiej był gościem Beaty Lubeckiej na antenie Radia ZET. Jednym z tematów rozmowy była napięta sytuacja zarówno po stronie opozycji, jak i konkretnie w jego ugrupowaniu.

"Zwiększyć wpływ senatorów na PO"

Schetyna uważa, że Platforma Obywatelska musi poprawić współpracę pomiędzy klubem parlamentarnym a grupą senacką. Polityk zwrócił uwagę na kłopoty natury organizacyjnej. Podkreślił, że "w jego czasach" te same osoby nie wchodziły w skład Zarządu Krajowego partii i jednocześnie kolegium klubu parlamentarnego.

– To były inne osoby, rozszerzaliśmy wtedy system, zespół, który kieruje klubem i partią. Dzisiaj, słyszałem to wielokrotnie, jest za mały wpływ polityki senackiej na działanie całej partii, nie tylko klubu parlamentarnego. To ważne, bo Senat jest symbolem zwycięstwa PO – mówił poseł Koalicji Obywatelskiej.

List do partii

Schetyna odniósł się również do przygotowanego przez grupę 51 parlamentarzystów PO i KO listu otwartego do swych kolegów partyjnych i klubowych, w którym politycy apelują o podjęcie "poważnej debaty". Polityk znalazł się wśród sygnatariuszy pisma.

– List diagnozuje sytuację w Platformie Obywatelskiej, po stronie opozycyjnej, w polskiej polityce tu i teraz. Pokazuje drogi wyjścia z kryzysu, który trawi opozycję demokratyczną w polskiej rzeczywistości. Mówi też, co trzeba, co powinno się zrobić w Platformie, żeby PO była gotowa do podejmowania wielkich wyzwań, budowania koalicji środowisk opozycyjnych i wygrywania wyborów. To dobra diagnoza, dlatego podpisałem ten list – tłumaczył. Jak dodał, słyszał, że wiele osób chce dopisać swoje nazwiska do listu.

Schetyna wskazał, że nie należy jednak wiązać tematu z jego powrotem na stanowisko przewodniczącego PO.

– Będę walczył o PO, ile wystarczy mi sił, tylko ten temat nie dotyczy mojego powrotu. […] Problem dotyczy zorganizowania kierownictwa, przygotowania deklaracji ideowej, podstawy programowej. Nie możemy o tym tylko mówić, tylko musimy to robić, pokazywać. Musimy dać wyraźny sygnał naszym wyborcom, że jesteśmy gotowi, że ich nie zawiedziemy – mówił.

twitterCzytaj też:

Siemoniak: Wielu wyborców Trzaskowskiego nie lubi POCzytaj też:

Nowacka: Jedność opozycji została parę dni temu rozbitaCzytaj też:

List otwarty polityków PO i KO. Budka poczuł się urażony?