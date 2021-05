Winnicki: Taki jest ich program od 20 lat

Poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego mówił na antenie Polsat News o sytuacji w koalicji rządzącej po głosowaniu ws. Funduszu Odbudowy. Winnicki ocenił, że Zbigniew Ziobro wykonuje obecnie ruchy na scenie politycznej, uwzględniając dłuższą perspektywę.

– To, co wiemy na pewno, to jest fakt, że Ziobro jest około 20 lat młodszy od Kaczyńskiego i zdaje sobie sprawę, że w przyszłości na polskiej prawicy nie będzie miejsca na tych, którzy za paciorki wymieniają suwerenność. Suwerenność zaciągania w zaciąganiu długu i suwerenność, jeśli chodzi o nakładanie podatków – powiedział, dodając, że wymienione kompetencje zostały częściowo przekazane z Warszawy do Brukseli. – To jest bardzo duży postęp w kierunku federalnej Europy – ocenił.

Winnicki: PiS prze w kierunku federalnej Europy

Winnicki Pytany o to, kto będzie decydował o tym, dla kogo będzie w przyszłości miejsce na polskiej prawicy, a dla kogo nie, odparł, że zdecydują wybory. – Ci wybory, którzy już powoli się orientują, że rząd Morawieckiego to jest taki rząd, który mówi o niepodległości, prowadzeniu podmiotowej polityki, a potem przez sześć lat prowadzi na forum unijnym dokładnie identyczną politykę jak Platforma Obywatelska – powiedział.

Zdaniem posła Konfederacji formacja rządząca realizuje unijną agendę od dłuższego czasu. – Co jakiś czas potrząsają szabelką, ale generalnie PiS prze w kierunku federalnej Europy i promuje fundusz zadłużenia, dlatego, że taki jest ich program od 20 lat – powiedział polityk, zaznaczając, że część pożyczkową unijnego programu Polska będzie spłacać przez następne 37 lat.

Winnicki odniósł się również do kwestii trybu, w jakim została przegłosowana w Sejmie ustawa w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jego zdaniem premier Mateusz Morawiecki powinien odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu za decyzję o głosowaniu ustawy zwykłą większością głosów, zamiast w trybie tzw. wielkiej ratyfikacji, wymagającej większości 2/3.

