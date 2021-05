Ambasador Palestyny: Sedno sprawy stanowi izraelska okupacja

Od kilku dni w Strefie Gazy trwa wymiana ognia pomiędzy siłami zbrojnymi Izraela a bojownikami Hamasu. W nocy z wtorku na środę doszło do eskalacji. Od poniedziałku w wyniku wzajemnych ostrzałów zginęło co najmniej 35 osób po stronie palestyńskiej i 5 po stronie izraelskiej. Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił stan wyjątkowy w mieście Lod pod Tel Awiwem, gdzie doszło do starć.

"Genezą konfliktu jest okupacja"

Ambasador Izraela w Polsce przekonywał w Radio WNET, że genezę konfliktu i zarazem sedno całej sprawy stanowi izraelska okupacja. Podkreślił, że od pierwszej wojny izraelsko-palestyńskiej w 1948 r. mamy do czynienia z czystkami etnicznymi. – Ohydna okupacja izraelska nieustannie stosuje przemoc wobec cywilów. Jak można nazwać takie działania? Moim zdaniem to rasizm – powiedział dyplomata. – Od 73 lat słyszymy, że Izraelczycy mają prawo do obrony. A czy Palestyńczycy nie mają takiego prawa? – pytał rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego.

Mahmoud Khalifa komentował starcia palestyńsko-izraelskie w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie. To trzecie po Mekce i Medynie najświętsze miejsce islamu. W walkach Palestyńczyków z izraelską policją rannych zostało tam łącznie ponad 320 osób.

Ambasador poinformował, że dziś odbywa się narada władz autonomii palestyńskiej i Rady Bezpieczeństwa ONZ. – Moim zdaniem to czas na poważne kroki – zaznaczył. Jego zdaniem wypracowanie porozumienia w tej sprawie blokują Stany Zjednoczone. Ambasador wskazał, że rozwiązaniem konfliktu byłoby zakończenie okupacji przeciwko narodowi palestyńskiemu. – Czy naród palestyński nie ma prawa żyć godnie i suwerennie na swojej ziemi? – pytał Khalifa.

Wysłannik ONZ ostrzega obie strony

Walki wybuchły po tygodniach narastających napięć, które były podsycane brutalnymi starciami między izraelską policją a palestyńskimi demonstrantami w Jerozolimie, która jest świętym miastem zarówno dla muzułmanów, jak i Żydów.

Społeczność międzynarodowa wezwała obie strony do zaprzestania eskalacji konfliktu. Tor Wennesland, wysłannik ONZ na Bliski Wschód, ostrzegł, że sytuacja zmierza "w kierunku wojny na pełną skalę".

