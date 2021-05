Bojkot Orlenu. Obajtek: Tacy ludzie są przeciw ekonomii, gospodarce i polskiemu sportowi

– Niektórych kole w oczy to, że Orlen się rozwija. Za czasów moich i tego zarządu Orlen rozwija się najlepiej. To potwierdzają eksperci. Za tych czasów Orlen ma największe przychody, największe zyski, mimo, że jest okres pandemiczny – powiedział Obajtek na antenie Polskiego Radia 24.

– Ubolewam nad wypowiedziami niektórych polityków, którzy twierdzą, że nie należy z Orlenu korzystać. Tacy ludzie są przeciw ekonomii, przeciw gospodarce, przeciw polskiemu sportowi – podkreśla prezes PKN Orlen.

– Pragnę zaznaczyć, że mój majątek i całej mojej rodziny był prześwietlony za czasów Platformy Obywatelskiej. (...) Pragnę zaznaczyć, że jako jedyny prezes w historii pokazałem mój mające i dochody od 1998 roku – mówił Obajtek.

"Ogromne inwestycje"

Daniel Obajtek odniósł się też do planowanego przejęcia przez Orlen Lotosu oraz PGNiG. Zaznaczył, że to transakcja korzystna nie tylko dla Orlenu, ale także mniejszych spółek: – Przejęcie Lotosu i PGNiG będzie bezkasowe. To znaczy, że my nie będziemy płacić akcjonariuszom, tylko akcjonariusze dostaną akcje Orlenu. Skarb Państwa nie dostanie środków. To dobre, bo te środki pójdą na ogromne inwestycje. Po tym przejęciu nie dojdzie też do wrogiego przejęcia, bo Skarb Państwa w połączonym koncernie będzie miał do 50 proc. akcji.

Kolejna duża transakcja, którą nadzoruje Obajtek, to przejęcie wydawnictwa Polska Press. – Przejęliśmy Polskę Press zgodnie z obowiązującym prawem i mamy prawo wykonywać prawa wynikające ze swoich udziałów. Nawet niektórzy profesorowie i prawnicy zastanawiają się nad dziwną decyzją sądu blokującą to przejęcie – podkreśla gość PR24.

