"Oddawałem PO w dobrym stanie". Schetyna wbija szpilę Budce

– Chcemy i oczekujemy rozmowy z przewodniczącym, sekretarzem generalnym, z tymi, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie partii i za to, w którym jest miejscu. Ja 14 miesięcy temu oddawałem PO w dobrym stanie. 27,5 proc. w wyborach do Sejmu, zwycięski pakt senacki, marszałek Grodzki wybrany na to stanowisko, wreszcie sondaże w granicach 30-31 proc. Dzisiaj sytuacja jest dużo gorsza i trzeba wyciągnąć wnioski – mówił był szef PO Grzegrz Schetyna w TVN24.

"Sprawy nie idą dobrym torem"

Schetyna został zapytany o list, w którym grupa działaczy PO apeluje o radykalne zmiany: – W tym liście jest diagnoza Platformy Obywatelskiej, całej opozycyjnej sceny politycznej, tego co jest potrzebne, a co brakuje. Diagnoza jest taka, że Platformie potrzebne jest nowe otwarcie, nowy porządek, że potrzebny jest nowy pomysł na jej funkcjonowanie. 14 miesięcy po wyborach nowego przewodniczącego i nowych władz widać, że sprawy nie idą dobrym torem, że trzeba poszukać nowych pomysłów, uruchomić nowych ludzi, ogromny potencjał.

Jednocześnie polityk KO zaznacza, że trzeba podjąć działania już teraz. Jak mówi, może się to stać na polu parlamentu, gdzie są możliwe ustawy do przegłosowania. – Polityka nie polega na konferencjach prasowych, dobrym samopoczuciu, prężeniu muskułów i zapowiedziach, że podejmiemy wyzwania, będziemy pracować, będziemy jeździć po kraju. Trzeba tu i teraz powiedzieć: "Jest ważne głosowanie, jest ustawa, która jest zbudowana wokół większości senackiej, o Agencji Spójności i Rozwoju, która wydaje pieniądze postcovidowe z Funduszu Odbudowy we wspólnej instytucji rządu, samorządu i opozycji". Jest ta ustawa, która pokazuje, że możemy to wprowadzić. Ona nie ma dalszego ciągu w Sejmie. Pytam, co się takiego stało, że dobrze napisana wzorem francuskim ustawa senacka nie daje szansy na to, żeby zintegrować opozycję w Sejmie. Jeżeli wokół tej ustawy stanęlibyśmy wszyscy, wygralibyśmy tę ustawę – wskazał były szef PO.

