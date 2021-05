Prezentacja Nowego Polskiego Ładu już w sobotę? Sasin: Taki jest plan

Jacek Sasin w Jedynce Polskiego Radia przyznał, że Nowy Polski Ład to projekt przygotowany przez PiS, jednak, jak dodał, koalicjanci zgłosili do niego swoje punkty programowe, więc można powiedzieć, że to program całej Zjednoczonej Prawicy.

– Tak, to jest rzeczywiście program PiS. Rząd jest emanacją większości parlamentarnej i rząd będzie realizował ten program. Jeśli chodzi o koalicjantów, to myślę, że uda się tutaj osiągnąć pełne porozumienie. Koalicjanci też zgłosili pewne swoje punkty programowe do tego programu, do Nowego Polskiego Ładu i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby móc powiedzieć, że to jest program całej Zjednoczonej Prawicy, chociaż przygotowany rzeczywiście przez PiS – stwierdził Sasin w "Sygnałach dnia".

Prezentacja w sobotę? "Taki jest plan"

Sasin wyjawił również informację dotyczącą terminu prezentacji programu. Pytany, czy stanie się to w sobotę, stwierdził: "taki jest plan".

– Rzeczywiście te założenia Nowego Ładu, ten cały progam na wychodzenie gospodarki z pandemii, na powrót do szybkiego wzrostu gospodarczego, to coś, co mamy przygotowane już od wielu tygodni. Niestety cały czas jeszcze sytuacja pandemiczna powodowała przesuwanie terminu prezentacji tego programu, ale dzisiaj jesteśmy już w takiej sytuacji, że czas bardzo mocno i głośno powiedzieć o tym, jakie mamy plany na okres po pandemii, bo widać wyraźnie, że dzięki również udanej akcji szczepień, pandemia ustępuje. Dzisiaj głównym zadaniem naszym jako rządu jest rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby ta pandemia nie pozostawiła trwałych skutków społecznych i gospodarczych – stwierdził polityk.

Co jest w Nowym Ładzie?

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński mówił wcześniej w radiowej Jedynce, że w ramach Nowego Ładu planowany jest stopniowy wzrost kwoty wolnej od podatku PIT do 15-20 tys. zł, zaś poziom 30 tys. zł może zostać osiągnięty po pandemii. Potwierdził, że podniesione zostaną także progi podatkowe.

W ramach Polskiego Nowego Ładu mają być kontynuowane funkcjonujące obecnie programy społeczne, wdrożone mają zostać programy dla osób młodych i seniorów oraz pakiet inwestycyjny dla przedsiębiorców.

Czytaj też:

Kukiz o Nowym Ładzie: Jestem umówiony z partią władzyCzytaj też:

Fogiel o Jackowskim: Ma większą łączność z telewizjami niż z klubem PiS