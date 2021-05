Wiceszef MSZ: Ta eskalacja jest ogromnie niepokojąca

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński skomentował na antenie programie "Gość Radia ZET” zaostrzenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

– Niestety sytuacja jest bardzo niepokojąca. Zaostrzenie tego konfliktu wewnętrznego, który się tli w zasadzie bez przerwy od lat. Z takim zaostrzeniem mamy do czynienia właśnie w ostatnim czasie. To jest ogromnie niepokojące, bo niestety mamy takie wrażenie patrząc na tę sytuację, że bardzo wielu osobom po obu stronach zależy na dalszej eskalacji – ocenił polityk.

Jabłoński wskazał, że wynika to m.in. z powodu różnych, wewnętrznych działań politycznych. – Mamy do czynienia z odwołanymi wyborami parlamentarnymi w Autonomii Palestyńskiej, mamy do czynienia z kolejnymi próbami utworzenia rządu w Izraelu – wymieniał wiceminister.

Eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Od poniedziałku w Strefie Gazy i Izraelu trwają zamieszki. Przeprowadzone zostały też ataki rakietowe. Według najnowszych informacji, liczba ofiar w Strefie Gazy sięgnęła już 53 osób, a minimum 300 osób odniosło rany. Izraelskie wojsko podaje z kolei, że zlikwidowało ponad 15 bojowników. Po stronie izraelskiej jest co najmniej 5 ofiar śmiertelnych.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił stan wyjątkowy w mieście Lod pod Tel Awiwem, gdzie doszło do starć.

Bezpośrednią przyczyną eskalacji konfliktu stała się sprawa przeniesienia (strona palestyńska mówi o bezprawnym wyrzuceniu) arabskich rodzin z ich jerozolimskich domów. To tylko najnowszy epizod w trwającym od ponad 70 lat sporze, który od czasu do czasu przeradza się w krwawe walki i niesie ze sobą ofiary śmiertelne, także wśród cywilów.