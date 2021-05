Kaczyński będzie musiał wybrać między Ziobrą a Morawieckim? Prof. Dudek komentuje raport NIK

Politolog i historyk był gościem Marcina Zaborskiego na antenie RMF FM. W rozmowie komentował czwartkowy raport NIK ws. "wyborów kopertowych".

"Sprawa będzie się długo ciągnęła"

Prof. Dudek wskazał, że narracja obozu rządzącego przedstawia Mariana Banasia jako prawnego ignoranta, który niczego nie rozumie, organizacja wyborów odbyła się zgodne z prawem, a szef NIK stawia zarzuty bez podstaw. – Obawiam się, że jednak tak nie jest. Obóz władzy ma sporo za uszami ws. "wyborów kopertowych" i ta sprawa będzie się jeszcze długo ciągnęła. Nie spodziewam się jednak, żeby ona dokona przełomów nastrojów społecznych. To nie jest ten kaliber, bo ona jest zbyt skomplikowana – tłumaczył wykładowca.

Szef NIK poinformował, że Izba skierowała do prokuratury dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z organizacją wyborów. Na razie nie dotyczą one jednak ani premiera, ani innych polityków z rządu odpowiedzialnych za „wybory kopertowe”.

Komentując to, prof. Dudek wskazał, że właściwym miejscem do oceny tego typu decyzji politycznych jest Trybunał Stanu, natomiast być może Banaś zdecyduje się złożyć za jakiś czas kolejne doniesienia do prokuratury.

"Kaczyński będzie musiał podjąć decyzję"

Pytany o to, jak zachowa się w całej sprawie prokurator generalny Zbigniew Ziobro, prof. Dudek zwrócił uwagę, że pojawiły się spekulacje, że Banaś dogadał się z Ziobrą i panowie będą ze sobą współpracować. – To byłaby dla PiS-u i personalnie Jarosława Kaczyńskiego bardzo zła wiadomość. Jeśli by to była prawda, to Ziobro będzie teraz grał tymi śledztwami – ma już w tym doświadczenie – i to będzie oczywiście wpływało na układ wewnątrz obozu władzy – powiedział Dudek.

– Nie wykluczam, że jeśli minister Ziobro się za bardzo rozkręci w grillowaniu premiera, to w końcu prezes Kaczyński będzie musiał podjąć tę decyzję, która już od bardzo dawna wisi – decyzje o rozstaniu ze Zbigniewem Ziobrą albo z premierem Morawieckim – mówił prof. Dudek.

Raport NIK

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił w czwartek na konferencji prasowej wyniki kontroli NIK dotyczącej przygotowań do wyborów prezydenckich, które miały się odbyć 10 maja 2020 roku w formie korespondencyjnej.

Według NIK nie było podstaw prawnych do tego, żeby premier wydawał jakiekolwiek polecenia Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, związane z wykonaniem i realizacją wyborów.

Czytaj też:

Raport NIK o wyborach. Poczta Polska odpowiada BanasiowiCzytaj też:

"Mówi A, ale robi wszystko, żeby nie powiedzieć B". Komentarze po ogłoszeniu raportu NIK