"Trudno temu ufać". Hołownia o Polskim Ładzie

– Dziś, po z górą 300 latach, kiedy to inni decydowali o naszym losie, my możemy sami zdecydować o naszym przeznaczeniu, sami zdecydować o drodze, którą wybierzemy i Polski Ład jest właśnie taką propozycją – nowych rozwiązań, bardziej sprawiedliwych, a jednocześnie takich, które przyniosą ogromny impuls w rozwoju, który będzie tworzył nowe, wysokopłatne miejsca pracy – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji Polskiego Ładu.

Podczas prezentacji zabrali także głos prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier Jarosław Gowin oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Pomysły sensowne i groźne"

Co na temat Polskiego Ładu uważa Szymon Hołownia?

"Obejrzałem od początku do końca, usłyszałem wiele sensownych pomysłów i wiele groźnych. Problem polega na tym, że nie da się jedną ręką budować, a drugą kraść. Wprowadzać ład i realizować dobre rozwiązania w jednym miejscu, ostentacyjnie łamiąc prawo w drugim. Trudno temu zaufać" – stwierdził lider Polski 2050 we wpisie opublikowanym na Twitterze.

Pięć filarów Polskiego Ładu

Główne założenia Polskiego Ładu przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego to: plan na zdrowie – 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom – mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Rząd zamierza osiągnąć te cele przede wszystkim za pomocą kontynuacji i rozszerzenia programów społecznych oraz przebudowy systemu gospodarczego i podatkowego.

