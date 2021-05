Gowin: Bardzo bym się cieszył, gdyby Kukiz dołączył do Zjednoczonej Prawicy

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja programowa, na której prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zaprezentowali Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Wśród propozycji znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, nowe narzędzia polityki prodemograficznej, ułatwienia w zaciąganiu kredytów mieszkaniowych i ich spłacie oraz emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł.

Gowin o Kukizie

Minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powiedział w Polsat News, że chciałby aby Paweł Kukiz podpisał się pod "Polskim Ładem". – Od wielu tygodni trwają rozmowy miedzy Zjednoczoną Prawicą a środowiskiem Pawła Kukiza – zdradził polityk.

– Duża część zapowiedzi, które dzisiaj przedstawiliśmy i rozwiązań, które wdrażamy, to są tematy, które Pawłowi Kukizowi i jego środowisku powinny być bliskie – stwierdził Gowin. – Bardzo bym się cieszył gdyby Paweł Kukiz złożył podpis pod tym dokumentem i gdyby Zjednoczona Prawica się poszerzyła – dodał.

Zjednoczona Prawica znowu zjednoczona?

Wicepremier potwierdził natomiast, że kilka dni temu spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobro. – Dopinaliśmy programowo szczegóły Polskiego Ładu – wyjaśnił.

W tym kontekście podkreślił, że "w tej kadencji możliwy jest tylko jeden spójny, większościowy rząd Zjednoczonej Prawicy". – Jeżeli my byśmy się nie porozumieli, to alternatywą są przedterminowe wybory, ale to nie jest rozwiązanie dobre dla Polski – powiedział gość Polsat News.

– Polscy politycy, również ci z opozycji powinni koncentrować się dzisiaj na dwóch celach - ratowaniu zdrowia i życia Polaków oraz podtrzymywaniu rozwoju polskiej gospodarki – stwierdził.

