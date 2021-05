Belka zwrócił się do Czarzastego: Trzeba po prostu przeprosić

Nie milkną echa ujawnienia przez Gabrielę Morawską-Stanecką słów skierowanych do niej przez Włodzimierza Czarzastego. Jeden z liderów Lewicy miał powiedzieć wicemarszałek Senatu, że ją "odstrzeli" po tym, gdy ta skrytykowała jego porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością. Oficjalne stanowisko w tej sprawie zajął już klub parlamentarny Lewicy. Teraz dobrej rady udzielił politykowi Marek Belka, europoseł i były premier. Jego zdaniem Czarzasty powinien zrobić w tej chwili jedną, prostą rzecz.

Szokujące słowa

W wywiadzie udzielonym "Gazecie Wyborczej" Morawska-Stanecka przyznała, że szokujące słowa ze strony Czarzastego podały podczas rozmowy, jaka miała miejsce po głosowaniu nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy – Stwierdził, że odstrzeli mnie, a później jeszcze powiedział mi takim językiem: już było między nami tak dobrze i znowu to zepsułaś, idziesz ze mną na wojnę – powiedziała wicemarszałek Senatu.

Na Czarzastego spadła fala krytyki. Szczególnie duże oburzenie wywołał on w szeregach własnej partii.

– Napisałam do Włodka Czarzastego. Poprosiłam go, żeby osobiście przeprosił Gabrielę za swoje słowa. Ja ją rozumiem, również zostałam znieważona przez Janusza Palikota i bardzo to przeżyłam. Dlatego wiem, jak może czuć się Gabriela. Ale na razie moja interwencja nie odniosła skutku – stwierdziła w jednym z wywiadów Wanda Nowicka.

Stanowisko w sprawie zajął klub parlamentarny Lewicy. Podczas posiedzenia Prezydium, które odbyło się w piątek, zdecydowano o podjęciu działań mających przeciwdziałać przemocy wobec kobiet. Politycy formacji podkreślili, że "Lewica nie akceptuje żadnych form przemocy".

Belka: Trzeba przeprosić

Głos w sprawie zabrał również Marek Belka. Były premier podczas rozmowy w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski stwierdził, że w tej sytuacji Włodzimierz Czarzasty ma tylko jedno wyjście.

– Mam nadzieję, że to zostanie jakoś uregulowane, dogadane i pan Włodzimierz Czarzasty, który jest doświadczonym politykiem, wie, że takie wypowiedzi się zdarzają, ale trzeba je uspokajać i przeprosić. Trzeba po prostu przeprosić – stwierdził europoseł.

Polityk dodał również, że w ostatnim czasie posłom Lewicy "zdarzają się niezręczne wypowiedzi".

Czytaj też:

"Obrzydliwie dużo zarabiam". Belka zdradził kwotęCzytaj też:

Belka: To jest znakomity sposób na kryzys sondażowy PiS