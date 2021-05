Były senator PO: PiS wygrał kolejny raz przez nokaut

Polski Ład to rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wzmocnić gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz przyspieszyć proces bogacenia się polskiego społeczeństwa. Podczas sobotniej prezentacji programu prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że PŁ jest próbą realizacji marzeń Polaków o osiągnięciu zachodniego poziomu życia.

Polski Ład

W sobotę głos zabrał również premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu przedstawił 5 głównych filarów Ładu. Są to: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Jak zapewniał premier podczas swojego wystąpienia, zaprezentowany przez najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy plan będzie obejmował swoim zakresem nie tylko dotychczasowe rozwiązania z zakresu polityki społecznej (rozszerzone i uzupełnione przez nowe rozwiązania), ale także doprowadzi do reformy systemów podatkowego i gospodarczego.

– Dzisiaj stoimy przed wielką szansą, ponieważ zawsze musieliśmy troszczyć się o wolność od opresji zewnętrznej. A dziś możemy zatroszczyć się wolność do stanowienia naszych zasad w Polskim Ładzie – powiedział Morawiecki.

Nerwowe komentarze

Nowy program PiS i Zjednoczonej Prawicy oraz podpisanie przez koalicjantów nowej deklaracji programowej wywołały wiele komentarzy. Środowisko opozycji w większości przypadków krytykowało rządowe propozycje. Tymczasem były senator Platformy Obywatelskiej zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym podkreślił, że, jego zdaniem, Polski Ład może być bardzo skutecznym programem, dzięki któremu dokona się w Polsce cywilizacyjny skok.

"Mocno nerwowe i chamskie reakcje polityków opozycji przekonują mnie, że PIS swoim Nowy Ład wygrał kolejny raz przez nokaut. Oby dotrzymać tylu obietnic. Niektóre chyba zbyt daleko idące. Swoją droga nazwa lekko nietrafiona i nieprzetłumaczalna na świecie...." – napisał Robert Smoktunowicz.

