Dlaczego PiS wyprzedza opozycję? Osobliwa teoria senatora PO

Zjednoczona Prawica niezmiennie prowadzi we wszystkich sondażach poparcia partii politycznych. Według różnych badań, obóz rządzący cieszy się poparciem ponad 30 proc. społeczeństwa. Najnowszy sondaż United Surveys wykonany na zlecenie „Dziennika Gazety Prawej” i RMF FM pokazuje, że ZP wygrałaby wybory z wynikiem 33,5 proc. głosów. To aż o 11,5 punków procentowych więcej niż Polska 2050 Szymona Hołowni.

Tymczasem senator Platformy Obywatelskiej podzielił się w mediach społecznościowych swoją teorią na temat sondażowych sukcesów Zjednoczonej Prawicy. Jego zdaniem za wysokim odsetkiem społecznego poparcia rządu wcale nie stoją zrealizowane wyborcze obietnice czy sprawne zarządzanie państwem, ale zupełnie inne czynniki.

Według Bogdana Zdrojewskiego źródłem przewagi nad opozycją jest m.in. ekonomiczna koniunktura, skłócenie partii opozycyjnych czy "bycie ponad prawem".

"PIS wyprzedza opozycję bo: 1. trafił na koniunkturę gospodarczą 2. W czasie pandemii skupił na sobie uwagę (rządzi)3. Jest ponad prawem 4. Ma pomysły 5. Ma przemysł propagandy 6. Kłócącą się z sobą opozycję 7. Ma reguły państwa prawa w d...e" – napisał na Twitterze polityk PO.

Wpis polityka pojawił się w tym samym dniu, w którym najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali Polski Ład – program, który ma umożliwić polskiemu społeczeństwu cywilizacyjny skok.

Polski Ład to rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wzmocnić gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz przyspieszyć proces bogacenia się polskiego społeczeństwa. Podczas sobotniej prezentacji programu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że PŁ jest próbą realizacji marzeń Polaków o osiągnięciu zachodniego poziomu życia.

Ład opiera się na 5 filarach, zaprezentowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego. Są to: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

