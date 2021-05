Senator PiS ujawnia, kiedy początek realizacji Polskiego Ładu. "Plany już są"

Najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali w sobotę program reform społeczno-ekonomicznych pod nazwą Polski Ład. Propozycje stworzone przez rząd mają z jednej strony odbudować gospodarkę dotkniętą koronakryzysem, a z drugiej – umożliwić polskiemu społeczeństwu dogonienie Europy Zachodniej pod względem poziomu życia.

O potrzebie wykonania cywilizacyjnego skoku i wyrównania jakości życia w Polsce względem państw zachodnich, mówi podczas swojego wystąpienia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

– Polska musi być Polską. Polska musi być krajem głęboko osadzonym w naszej tradycji, krajem dumnym. Krajem który idzie do przodu, chce w tej chwili dokonać tego skoku, ale jeśli patrzy dalej, w lata 30., chce dalej iść do przodu. Jeszcze dalej, jeszcze wyżej, ciągle w górę – powiedział wicepremier.

Program Zjednoczonej Prawicy opiera się na 5 filarach, zaprezentowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego. Są to: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

W tej chwili kluczowe dla obozu władzy jest jak najszybsze przedstawienie propozycji ustaw, które wprowadzą w życie postulaty zawarte w Polskim Ładzie. O potrzebie takiego działania mówił w niedzielę w Polskim Radiu 24 Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Do tej kwestii odniosła się także senator PiS Maria Koc. Polityk ujawniła, kiedy możemy spodziewać się pierwszych projektów Ładu poddanych pod sejmowe głosowanie.

Koc: Będą szybkie zmiany

– Zmiany będą wprowadzone szybko, dlatego że Polski Ład to program na wyjście z kryzysu, w jakim znaleźliśmy się po epidemii koronawirusa – stwierdziła senator.

Według polityk pierwsze zmiany wejdą w życie jeszcze w tym roku. Z kolei na reformę systemu podatkowego trzeba będzie poczekać trochę dłużej.

– Przygotowania podejmiemy jak najszybciej. Na pewno wiele rozwiązań wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Myślę, że na najbliższych posiedzeniach Sejmu pojawią się ustawy związane z Polskim Ładem – potwierdziła Koc, dodając, że zmiany w podatkach najprawdopodobniej wejdą w życie na początku przyszłego roku.

– To jest potężna zmiana. Żeby nie zaburzyć systemu finansów publicznych, wprowadzenie takiej modyfikacji w tym roku byłoby trudne – wyjaśniała senator.

