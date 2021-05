"W Polsce nie może być tak, jak teraz". Trzaskowski zwraca się w spocie do młodych

– Musimy dużo zmienić, bo w Polsce nie może być tak jak teraz. Szczególnie dla was, którzy teraz zaczynacie dorosłe życie. Mamy okazję stworzyć Polskę jakiej chcemy. Z edukacją, prowadzącą do dobrze płatnej pracy. Tolerancyjną i wolną od uprzedzeń. Polskę przyszłości. Potrzebujemy zmiany jak świeżego powietrza – mówi Rafał Trzaskowski w spocie, który promuje jego inicjatywę Campusu Polska Przyszłości. Jako pierwszy spot opublikował portal 300polityka.pl.

Trzaskowski chce rozmawiać z młodymi

Campus to inicjatywa, która ma pod koniec wakacji zgromadzić na terenie uniwersyteckiego miasteczka Kortowo w Olsztynie ponad 1000 aktywistów i aktywistek. To spotkanie dla tych, którzy nie chcą wchodzić do struktur partii politycznych, ale mają potrzebą zaangażować się w działania społeczno-polityczne.

– Zmiana zaczyna się tu i teraz. 27 sierpnia możesz być jej częścią – mówi Trzaskowski zachęcając do rejestracji na wydarzenie.

Spot będzie emitowany w Polsat News i TVN24 w nadchodzącym tygodniu – ostatnim tygodniu możliwości zarejestrowania się na Campus – informuje 300polityka.pl. Portal podaje, żę kolejną twarzą, która ma promować projekt Trzaskowskiego, jest prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Trzaskowski: Nie tworzę partii politycznej

Jak podkreślał włodarz Warszawy podczas niedawnej konferencji prasowej w Opolu, Ruch Wspólna Polska i Campus Polska Przyszłości, to "dodatkowe przedsięwzięcia, które mają wzmacniać całą opozycję".

– Nie tworzę partii politycznej. W tej chwili moim zdaniem jest wspomóc opozycję w konsolidacji i rozszerzaniu się. My, samorządowcy, najchętniej byśmy się zajęli naszymi miastami i regionami. Dzisiaj, niestety, rzeczywistość jest taka, że rządzący wzięli na celownik samorządy i my musimy się angażować w szerszą politykę, musimy się konsolidować, ale musimy dołożyć swoją cegiełkę do silnej opozycji – mówił.

