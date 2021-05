Pandemia w odwrocie? Dr Grzesiowski: Niestety, nie będę dostarczycielem pozytywnych informacji

Od kilkudziesięciu dni Polska notuje coraz mniejsze liczby nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Mimo to, dr Paweł Grzesiowski przekonuje, że nie można z tego powodu popadać w zbytni optymizm i całkowicie zlekceważyć zalecenia sanitarne. Ekspert podkreślił również, że w tej chwili priorytetem powinno być jak najszybsze zaszczepienie osób, które na jesieni mogą zapoczątkować nową falę pandemii.

Wirus jeszcze nie w odwrocie

Dr Grzesiowski podkreśla, że na jesieni może dojść do splotu wydarzeń, które mogą zainicjować IV falę pandemii.

– Niestety, nie będę dostarczycielem pozytywnych informacji. Wirus jest aktywny cyklicznie, cykl trwa około pięciu miesięcy. Jeżeli teraz przyjmujemy, że jest on w odwrocie, to za cztery miesiące on znów może być aktywny. To zbiegnie się z powrotem dzieci do szkół, z końcem wakacji i pogorszeniem pogody – stwierdził w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski.

Ekspert przekonywał, że tylko zaszczepienie jak największej liczby osób może stanowić barierę dla rozprzestrzeniania się koronawirusa.

– Jeśli do września zaszczepimy odpowiednio dużo ludzi w Polsce, wówczas wyciszymy tę falę, może do niej nie dojść – powiedział. Jakie jednak mogą być konsekwencje, jeśli to się nie uda?

– Jeśli nie zdążymy wyszczepić szczególnie tych, którzy mają ciężkie powikłania po COVID-19 (50+), to mamy problem. W tej chwili najważniejsze jest, żebyśmy dotarli ze szczepieniami do tych osób, które na jesieni mogą stworzyć czwartą falę – wyjaśnił ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej.

Koronawirus w Polsce

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2167 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 55 osób.

W Polsce podano już 15 509 013 dawek szczepionek przeciw COVID-19. W pełni zaszczepione są 4 415 044 osoby – wynika z rządowego zestawienia na stronie gov.pl (dane na dzień 15 maja). Poinformowano na niej również, że dzienna liczba szczepień wyniosła 349 563.

