Rozbrajający wpis Jachiry: Plan PiS będzie kosztował trzy galaktyki

Polski Ład, czyli rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany w sobotę. W multimedialnej konwencji wzięli udział najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz liderzy pozostałych partii tworzących koalicję rządową: Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski oraz Jarosław Gowin z Porozumienia.

Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Ile to będzie kosztować?

Nowy program PiS i Zjednoczonej Prawicy oraz podpisanie przez koalicjantów nowej deklaracji programowej wywołały wiele komentarzy.

Głos w sprawie zabrała m.in. poseł Klaudia Jachira, która skrytykowała koszty Polskiego Ładu. Politych użyła jednak nietypowego porównania.

"Ile będzie nas kosztował Polski ład? 650 mld zł to astronomiczna suma, dlatego postaram się ją przybliżyć. W galaktyce jest ok. 200 mld gwiazd, dlatego musielibyśmy dodać wszystkie gwiazdy Drogi Mlecznej, Andromedy i Trójkąta. 3 galaktyki - tyle będzie nas kosztował Polski ład!" – napisała Jachira na Twitterze.

W kolejnym wpisie posłanka sprostowała jednak, że pomyliła się w obliczeniach. "Do niedawna Droga Mleczna liczyła 200 mld gwiazd, teraz szacuje się, że jest ich 400 mld, więc Polski ład to tylko 1,5 galaktyki" – stwierdziła.

Kiedy start Polskiego Ładu?

Politykom Zjednoczonej Prawicy zależy, aby rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie jak najszybciej weszły w życie. Takie stwierdzenie padło m.in. podczas niedzielnej rozmowy z senator Marią Koc na antenie Radia Zet.

Również szef polskiego rządu przyznał, że w kontekście Polskiego Ładu politykom ZP zależy na czasie. Morawiecki potwierdził, że wiele rozwiązań ma już formę ustawy.

– Wiele ustaw jest już gotowych. Już w tym tygodniu Rada Ministrów będzie je analizowała, ale mi zależy przede wszystkim na tym, żeby Polski Ład oczywiście przywrócił ten porządek, który został wywrócony do góry nogami, można powiedzieć, przez epidemię – zapewnił premier.

