Suski o Polskim Ładzie: Będzie sprawiedliwie. To nie dla tych, którzy mają 9 mieszkań

Polski Ład, czyli rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany w sobotę. Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Suski: Będzie sprawiedliwie

Jak podkreślał w rozmowie w RMF FM marek Suski, "sprawiedliwe jest to, żeby ci, którzy zarabiają mniej, nie płacili większych podatków niż ci, którzy zarabiają więcej".

Dopytywany o osoby, które zarabiają ok 7 tys. zł netto stwierdził, że jednak "większość skorzysta". – To nie jest propozycja dla ludzi, którzy mają 9 mieszkań. To jest propozycja dla tych, co mają mieszkanie, które całe życie spłacają albo nie mają zdolności kredytowej i nie mają szans na to, żeby się kiedykolwiek usamodzielnić – dodał.

Co z RPO?

jak przyznał marek Suski, na razie nie ma decyzji co do kolejnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na uwagę, że PiS do tej pory nawet nie udawało, że chce wybrać kandydata niezależnego na RPO, Marek Suski odpowiedział: – co to znaczy "niezależny"?

– Poprzednia większość też wybrała rzecznika, on miał swoje niezależne poglądy, które były skrajnie lewicowymi. Natomiast jeżeli proponujemy kogoś o bardziej konserwatywnych poglądach, to jest skrajnie pisowski i do wyrzucenia – stwierdził, dodając, że "Bodnar był skrajnie upolitycznionym rzecznikiem".

Konsekwencje za wybory kopertowe?

Dopytywany, czy będą polityczne konsekwencje za organizację w ubiegłym roku "wyborów kopertowych", które się nie odbyły, Suski stwierdził, że "działanie było zgodne z prawem".

– Zostało to chwalone na podstawie ustawy antycovidowej. Jeżeli Marian Banaś nie zauważył, co się działo w zeszłym roku, kiedy mieliśmy wybuch pandemii, jak rząd chciał uchronić ludzi przed zarażeniem się i jaka była histeria, to gratuluję panu prezesowi NIK dobrego wzroku – powiedział Suski. – Ekspertyzy, które są przygotowane, wskazują na to, że to było działanie w wyższej konieczności zgodnie z uchwalonym prawem – dodał.

Czytaj też:

Buda o Nowym Polskim Ładzie: Większość Polaków zyskaCzytaj też:

Poseł PiS ostro o swojej partii: Kaczyński decyduje o wszystkim i ponosi odpowiedzialność