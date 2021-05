Andrzej Sośnierz: PiS zajedzie przedsiębiorców

Polski Ład, czyli rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany w sobotę. W multimedialnej konwencji wzięli udział najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz liderzy pozostałych partii tworzących koalicję rządową: Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski oraz Jarosław Gowin z Porozumienia.

Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

"Polski Ład jest groźny"

Andrzej Sośnierz, poseł koła Polskie Sprawy, nie ukrywa, że uważa wielki projekt PiS za groźby dla Polski. Polityk w rozmowie z "Rzeczpospolitą" stwierdził, że ten program uderzy w średnią i drobną przedsiębiorczość. – Ci, którzy troszkę więcej zarabiają, mają to sfinansować, ale nie wskazuje się, skąd oni mają znaleźć na to pieniądze – mówił.

– Na Zachodzie ludzie nie żyją lepiej, bo tak postanowili. Oni idą do restauracji dlatego, że mają silną gospodarkę, ciężko pracowali, mają silne państwo, które ma duże zasoby. Sama próba naśladowania życia na wyższym poziomie bez wskazania skąd się mają wziąć pieniądze, jak się ma rozwijać przedsiębiorczość, to droga donikąd. Zajedziemy wciąż bardzo słabą polską klasę średnią – mówił gość Jacka Nizinkiewicza.

Sośnierz jednocześnie wskazuje, że w Polski Ładzie nie powiedziano nic o opodatkowaniu podmiotów wyprowadzających polski kapitał za granicę.

Polityk wskazuje, że o ile na Zachodzie dobrobyt pochodził z ciężkiej pracy, to według autorów programu PiS w Polsce ma dobrobyt ma się brać z kredytów, pożyczek oraz pieniędzy lepiej zarabiających. – To polityka destrukcyjna – podsumował.

