Prof. Gierlak: Wtedy będziemy mogli powiedzieć o sukcesie walki z epidemią

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego prof. Grzegorz Gielerak mówił na antenie Polskiego Radia 24, że najważniejszym czynnikiem pokazującym jak rzeczywiście radzimy sobie z koronawirusem jest poziom osób zaszczepionych.

"Wtedy będziemy mogli ocenić sytuację epidemiczną"

– O sukcesie walki z pandemią będziemy mogli sobie powiedzieć wtedy, kiedy zostanie zaszczepionych 28-30 mln Polaków, bo taki jest poziom odporności zbiorowej – podkreślił. Prof. Gierlak zwrócił uwagę, iż ważne jest to, aby udało nam się to zrobić do końca sierpnia. – Wtedy będziemy mogli ocenić sytuację epidemiczną – dodał.

– Od kilku tygodni wiemy, że dzienna liczba zakażeń będzie spadać, ale rzecz w tym żeby na bieżąco monitorować sytuacje epidemiczną i przygotowywać się na ryzyka czegoś, z czym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku w okresie letnim. Chodzi tu o lokalne ogniska epidemiczne – mówił dalej.

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego tłumaczył, że tylko analiza próbki populacyjnej, w ilości np. 300 testów na milion mieszkańców, daje nam obiektywną szansę weryfikacji naszych poglądów co do rozpowszechnienia epidemii oraz tego jakie prognozy możemy budować przed jesienią.

Sytuacja epidemiczna. Aktualne dane

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałeko 1109 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej zakażeń ostatniej doby odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.

Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 4 osoby.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto pierwszy przypadek koronawirusa, potwierdzono go u 2 855 190 osób. Od tego czasu zmarło 71 675 chorych z COVID-19.

