Thun zabrała głos. "Chcieli, żebym do nich dołączyła"

Europosłanka poinformowała w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych, że opuszcza szeregi Platformy Obywatelskiej. W poniedziałek polityk pojawiła się w "Faktach po faktach" na antenie TVN24, gdzie skomentowała całą sprawę.

"Lewica zachowała się okropnie"

W pierwszej części rozmowy Thun odniosła się do kwestii ratyfikacji Funduszu Odbudowy i konfliktu, którzy rozgorzał na tym tle pomiędzy Koalicją Obywatelską a Lewicą. – Lewica zachowała się okropnie, idąc sama do premiera, ale jeśli wewnątrz Platformy tak brakuje płaszczyzny do rozmowy, to wyobrażam sobie, że brakuje też płaszczyzny z innymi partiami opozycyjnymi – powiedziała.

Jak dodała, PO nie potrafiła z kolei poważnie zakomunikować swoim wyborcom i sympatykom, o co tak naprawdę chodziło w głosowaniu nad FO.

– Między nami, posłami do PE, panowała szeroka zgoda, że sami głosowaliśmy za Funduszem Odbudowy i to jest oczywiste, że naszym obowiązkiem było zadbanie o to, żeby Polacy te pieniądze mieli, żeby one do Polski i wszystkich innych Europejczyków dotarły. Spośród nas jest kilka osób w zarządzie PO i oni to pewnie przekazywali, ale nie wiem, jak się toczyła rozmowa – mówiła dalej Thun.

"Zostaję w polityce"

Thun mówiła również o powodach swojego odejścia z Platformy Obywatelskiej. – Myślę, że partia powinna podejmować decyzje w dużo szerszej dyskusji. […] Chciałabym, żeby nastąpiło jakieś przesilenie. Tak dalej być nie może – zaznaczyła.

– Odchodzę z Platformy Obywatelskiej, ale zostaję w Europejskiej Partii Ludowej, w której jest i Platforma, i PSL – powiedziała, dodając, że nadal będzie się zajmowała tematami, którymi zajmowała się od dawna. – Szczerze mówiąc, od wielu osób odbierałam dziś telefony, od Zielonych w PE, którzy by chcieli, żebym do nich dołączyła. Kilka partii w Polsce też mi to proponuje, ale żadnej poważnej rozmowy na ten temat nie odbywam – zaznaczyła.

