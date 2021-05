Q&A z premierem Morawieckim. Tematem Polski Ład

Poniedziałkowa sesja pytań i odpowiedzi z udziałem szefa rządu dotyczyła ogłoszonego w sobotę przez PiS programu Nowego Polskiego Ładu. Wśród pytań pojawiło się zagadnienie dopłat na spłaty kredytów.

– Będą się należały przyszłym rodzicom. Jeżeli się pojawi dziecko drugie lub trzecie, lub kolejne, to tak, takie dopłaty będą się należały. Jeżeli już dzisiaj się te dzieci pojawiły, to szanowni państwo w jakimś momencie musieliśmy zacząć ten program. Nie możemy odnosić tego programu do kogoś, kto już jest w danym stanie, ponieważ wobec tych osób stosujemy wszystkie inne polityki, jak chociażby 500 plus, 300 plus albo wiele innych ulg – tłumaczył.

Kwota wolna od podatku

Jedno z kolejnych pytań brzmiało – kiedy zostanie podwyższona kwota wolna od podatku?

– Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do poziomu bardzo wysokiego, jednego z najwyższych w UE (…). To wielki wysiłek finansowy, to będzie kosztowało budżet państwa i samorządy ok 22 mld zł, a inne wydatki zaplanowane w Polskim Ładzie to dodatkowe 20-30 mld zł – mówił Morawiecki.

W innym pytaniu, szef rządu odniósł się do kwestii podatku cyfrowego.

– My teraz, kilka miesięcy temu zaproponowaliśmy pierwszą odsłonę takiego podatku, nazwaliśmy go podatkiem reklamowym, ale niektórzy zorientowani w tym temacie też wiedzą doskonale, że on się odnosi do gigantów cyfrowych. Reakcje na to były bardzo trudne. No i niestety na tamten moment nie mieliśmy większości parlamentarnej do przegłosowania tego podatku, opłaty reklamowej czy cyfrowej, czy cyfrowo-reklamowej, ale nie będziemy ustępować z tego tematu. Jest to bardzo ważny temat i z całą pewnością, wierzę w to, chcemy opodatkować te gigantyczne firmy, największe na świcie w sumie, żeby system był dużo bardziej sprawiedliwy – mówił Mateusz Morawiecki.

