Sasin o opozycji: To pokazuje, co naprawdę myślę o Polakach

Jacek Sasin w "Gościu Wiadomości" TVP Info skrytykował postawę opozycji wobec zaproponowanych w Polskim Ładzie rozwiązań.

– Zajmują się sobą. Proszę zobaczyć, to takie charakterystyczne. W dniu, w którym my, PiS, Zjednoczona Prawica ogłaszaliśmy Polski Ład, gdzie pokazywaliśmy te wszystkie budzące nadzieje propozycje, wyliczenia, konkretne liczby, w tym samym dniu Platforma Obywatelska wyrzucała swoich niepokornych posłów, zajmując się sobą, wewnętrznymi rozgrywkami, wewnętrznymi wojenkami – zauważył polityk.

– To pokazuje, kto dzisiaj tak naprawdę myśli o Polakach, a kto myśli tylko o sobie i traktuje politykę jako sposób na ustawianie siebie i swoich kolegów – ocenił.

Sasin: Wyjdźmy z tego zaklętego koła

– Nie możemy ciągle patrzeć z zazdrością na mieszkańców zachodniej Europy, tzw. starej UE i uważać siebie za takich, można powiedzieć, uboższych krewnych – podkreślił Jacek Sasin.

– Wyjdźmy z tego zaklętego koła i niech politycy opozycji przestaną krytykować. Jeśli mają inne pomysły, które będą nas zbliżały do tego celu, to prosimy, niech je wyłożą na stół, bo w tej chwili to tylko i wyłącznie krytyka, ale nie ma niczego innego, co mogliby Polakom zaproponować – stwierdził.

"To całościowy program"

Jak podkreślał polityk PiS, Polski Ład, to "całościowy program". – Nie można wyjmować jednej cegiełki i jej krytykować. Do tego zachęcam polityków opozycji, również Rafała Trzaskowskiego – zaznaczył.

– Niech przestanie patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat końcówki swojego nosa, ale zacznie również patrzeć na to, że dzisiaj Polacy potrzebują nadziei, takiego przekonania że w przeciągu najbliższych kilku lat nasze życie, życie każdego z nas się poprawi, że będziemy żyli w kraju, który dba o swoich obywateli, stwarza im warunki do godnego życia – dodawał.

Czytaj też:

Buda o Nowym Polskim Ładzie: Większość Polaków zyskaCzytaj też:

Müller o Nowym Ładzie: Wiele elementów wdrożymy jeszcze w tej kadencjiCzytaj też:

Konfederacja o "Polskim Ładzie": Zamiana jednych obciążeń na inne