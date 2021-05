Hołownia krytykuje pomysł PiS. "Trzeba będzie mieć swoje samochody"

Polski Ład, czyli rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany w sobotę. Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Program "Mój Dom"

Wśród przedstawionych pomysłów zalazł się także program „Mój Dom”. Projekt zakłada budowę domów mieszkalnych bez pozwolenia, kierownika budowy i książki budowy do 70 m2. Realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa na podstawie zgłoszenia. W ten sposób proces budowlany ma się skrócić od kilku do nawet kilkunastu tygodni.

"Trzeba będzie jeszcze płacić prywatnie za szambo"

Głos w tej sprawie zabrał Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 skrytykował pomysł w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

– Zobaczcie jaka to jest logia myślenia o państwie – wskazał. – Masz kawałek gruntu, możesz od razu stawiać chałupę. Stawiasz chałupę na 70 m2 na polu, czy po ojcach masz, dobra. A kanalizacja? A transport, który ma ci dzieci dowieźć do szkoły i tym podobne rzeczy? – dopytywał były dziennikarz.

– W momencie, w którym miasto ma kontrolę nad tym, co się dzieje na jego terenie, jest w stanie tak zaplanować usługi publiczne, żebyśmy za chwilę nie mieli ciągnących się kilometrami suburbii pod każdym z miast, które nie będą skanalizowane, które nie będą zabezpieczone w transport publiczny. W związku z powyższym trzeba będzie mieć swoje samochody, w związku z powyższym trzeba będzie jeździć do miasta, a więc będą większe korki i większe zatrucie powietrza. I trzeba będzie jeszcze płacić prywatnie za szambo, ponieważ miasto nie będzie w stanie go zapewnić, jeśli ludzie zaczną się w takim trybie rozbudowywać – grzmiał Hołownia.

To jest myślenie o państwie? W sposób solidarny, sensowny i spójny? – pytał polityk.

