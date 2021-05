Buda po spotkaniu z Grodzkim: Chyba przekonaliśmy pana marszałka

– Jestem po spotkaniu z marszałkiem Tomaszem Grodzkim. Zaproponowałem, żeby w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizować spotkanie dla senatorów w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i tym samym nie przedłużać prac nad ustawą ratyfikacyjną w Senacie – powiedział we wtorek Buda.

– Złożyłem deklarację, że termin tego spotkania jest do uzgodnienia, aby każdy z senatorów, bez względu na klub parlamentarny, mógł przyjść i dyskutować na temat KPO, tak żeby komisje w Senacie nie przedłużały swoich prac i żeby proces ratyfikacyjny mógł być zakończony w tym tygodniu – dodał.

Ratyfikacja Funduszu Obudowy. Polska w ogonie UE

Według niego już 22 państwa członkowskie UE dokonały ratyfikacji Funduszu Odbudowy. – Holandia kończy tę ratyfikację zapewne w tym tygodniu. W zasadzie jesteśmy jednym z ostatnich państw, które tej ratyfikacji będą dokonywały – ocenił Buda.

Dodał, że przez postawę Senatu Polska jest "piętnowana na poziomie europejskim" z tego powodu, że ratyfikacja Funduszu Odbudowy nie idzie w naszym kraju "dość sprawnie". – Przekazałem list samorządowców, którzy zwracają się również i do nas o to, żeby przyspieszyć proces ratyfikacyjny, żeby te środki były możliwe do pozyskania jak najszybciej – powiedział.

Buda: Wydaje mi się, że przekonaliśmy marszałka

– Niestety pan marszałek stoi na stanowisku, że potrzebują jeszcze co najmniej kilkanaście dni na prace. Ja apelowałem, żeby to się odbyło jeszcze w tym tygodniu – tłumaczył wiceminister.

– Wydaje mi się, że przekonaliśmy pana marszałka, że Senat nie powinien przyjmować poprawek do ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy – stwierdził Buda.

